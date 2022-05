Ce sera le Samsung Galaxy Z Fold 4: les images du nouveau pliage coréen sont filtrées

in

Nous savons déjà à quoi ressemblera le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 4, grâce à ces images divulguées.

A moins que Samsung ait décidé de changer ses plans, le nouveau Samsung Galaxy ZFold 4 Cela devrait être une réalité cet été, avec la prochaine génération de la série Galazy Z Flip. A défaut de plusieurs mois pour sa présentation, le portail Prix ​​intelligenten collaboration avec OnLeakspermet de jeter un premier regard sur conception de ce qui sera le prochain vaisseau amiral pliable de Samsung.

Grâce aux schémas de conception officiels du nouveau Samsung Galaxy Z Fold 4, il a été possible de créer une série de rendus réalistes et de haute qualité, qui confirment les différentes caractéristiques esthétiques du prochain modèle phare de l’entreprise. De plus, certains détails de sa fiche technique ont été dévoilés, notamment la diagonale de ses écrans.

Triple appareil photo, nouveau format d’écran et plus de nouveautés dans le Galaxy Z Fold 4

Sur la base des informations partagées par le « filtre », nous savons que le Samsung Galaxy Z Fold 4 conservera un format très similaire à celui de l’actuel Galaxy Z Fold 3, avec un grand écran interne et un format carré, qui dans ce cas serait conserver la diagonale de 7,6 pouces.

De même, il semble que l’une des caractéristiques les plus controversées de la génération précédente soit conservée : la caméra cachée sous l’écran d’accueil. On s’attend cependant à ce que Samsung ait travaillé pour améliorer la mise en œuvre, dans le but de fournir une qualité d’image supérieure.

L’écran extérieur de l’appareil aurait un Diagonale de 6,2 poucesde sorte qu’il serait similaire à celui de l’actuel Z Fold 3. Cependant, les dimensions complètes de l’équipement deviendraient 155 x 130 x 7,1 mm, au lieu de 158,2 x 128,1 x 6,4 mm , en raison, selon les rumeurs, d’un changement dans le ratio d’aspect depuis l’écrance serait donc un appareil légèrement plus large qu’avant, et un peu moins haut.

Sinon, il est confirmé que Il y aura trois caméras à l’arrière du Galaxy Z Fold 4 plus un flash LED. En ce sens, la disposition des caméras rappelle quelque peu celle utilisée dans le Samsung Galaxy S22 Ultra présenté en début d’année.

Pour le moment, Samsung ne s’est pas prononcé sur l’arrivée de ses futurs appareils pliables, mais tout semble indiquer que sa présentation se tiendra entre août et septembre de cette année.

