Ce sera le rôle dans Marvel de Zawe Ashton, petite amie de Tom Hiddleston

Zawe Ashton fera bientôt ses débuts dans le MCU dans un rôle vraiment intéressant dans l’histoire. Ici, nous vous dirons ce qu’il va faire et dans quel projet spécifique.

© GettyCe sera le rôle dans Marvel de Zawe Ashton, la petite amie de Tom Hiddleston.

L’univers cinématographique Marvel est au milieu de deux grands succès comme Thor : Amour et tonnerre au cinéma et dans les séries télévisées Mme Merveille sur le service de streaming Disney+. Cependant, il existe des projets à plus long terme dans la franchise, dont l’un sera Zawe Ashton jouant un rôle plus que prépondérant dans l’avenir de l’un de ses personnages les plus importants. Regardez ce que c’est !

Bien que l’actrice ait sa propre reconnaissance en faisant partie de plusieurs titres qui prolongent son CV, ces derniers temps, elle s’est également démarquée pour être en couple avec Tom Hiddleson, qui incarne Loki au sein du MCU. Récemment, il a été confirmé qu’ils attendaient leur premier enfant, après presque trois ans de relation lorsqu’ils se sont rencontrés dans la pièce Betrayal.

+Le rôle de Zawe Ahston dans le MCU

Sherlock, Blitz, Doctor Who, Animaux nocturnes, Velvet Buzzsaw Oui Le conte de la servante sont quelques-uns des titres auxquels l’actrice a participé, mais bientôt elle rejoindra un univers qui n’a pas de comparaison tel qu’il est Studios Marvel. Selon ce qui a été rapporté par les médias date limite début 2021, Ashton a rejoint le casting principal de les merveillesla suite du film avec Captain Marvel.

Là, il a été révélé qu’il incarnera le méchant central de l’intrigue, bien qu’il n’ait pas été précisé de qui il s’agissait et nous aurons sûrement plus de nouvelles dans les mois à venir. Le reste du casting est composé de Brie Larson (Carol Danvers), Teyona Parris (Monica Rambeau) Iman Vellani (Kamala Khan), Samuel L Jackson (Nick Furry), Park Seo-joon et Tony McCarthytous deux dans des rôles inconnus.

+Quand est-ce que The Marvels est diffusé ?

Ce nouveau film de super-héros Marvel, réalisé par Nia DaCosta, devrait sortir le 28 juillet 2023. Il devait initialement arriver le 8 juillet de cette année, mais la pandémie de coronavirus les a obligés à modifier les versions. Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails sur son argumentation, mais on pense qu’il continuera avec les événements de la série. Mme Marvelui, actuellement en Disney+.

