Ce sera le prochain mobile Xiaomi ultra pas cher : les caractéristiques du POCO M5 sont filtrées

Les nouveaux POCO M5 sont déjà filtrés en Chine, avec des fonctionnalités restreintes et des prix autour de 200 euros pour casser la gamme de base à partir d’août prochain.

Le géant chinois Xiaomi, ou plutôt sa sous-marque UN PETIT PEUils sont sur le point de nous apprendre qui sera le nouveau best-seller né dans les usines de Haidianqui prendra le relais du POCO M4 Pro 5G à succès lorsqu’un an environ s’est écoulé depuis son arrivée sur le marché.

Pour l’instant c’est juste une fuite mais ce que nous avons confirme son existenceet les collègues de Xiaomiui nous l’ont appris, signalant que dans les bases de données et fuites plusieurs quelques modèles de la nouvelle famille POCO M5 sont déjà apparusà commencer par le M5 qui prétend être quelque chose comme une version renommée du Redmi Note 10S.

Le dernier à faire son apparition est le modèle original POCO M5qui partirait d’une base similaire à celle du POCO M4 5G pour avancer dessus et que l’on a déjà vu fuiter dans plusieurs documents avec numéros de modèle 22071219CG et 22071219CI et le nom abrégé L19C, faisant référence au versions avec et sans puce NFC.

Les deux versions auraient noms de code ‘rock’ Oui ‘pierre’ respectivementfigurant déjà dans la base de données IMEI identifiée en tant que « LE PETIT M5 » pour confirmer votre nom commercial :

Xiaomi POCO M4 Pro 5G, le mobile 5G le moins cher de POCO arrive avec une grosse batterie et un écran 90 Hz

Ils nous disent d’Asie que le POCO M5 devrait être présenté en août prochain être mis en vente presque immédiatement, du moins dans L’Inde et les marchés mondiauxqui sont les régions auxquelles ce modèle est destiné.

En ce qui concerne les spécifications et les possibilités, on parle exclusivement de connectivité 4G sans confirmer la disponibilité des modèles avec 5G comme cela s’est finalement produit avec la famille POCO M4, intégrant Chipsets MediaTek pour maintenir les prix bas aussi bas que possible.

Certaines sources mentionnent en fait des puces bas de gamme de la série Helio, bien que rien ne soit confirmé, et on espère qu’au final le niveau sera sensiblement relevé avec un Dimensity nouvelle génération.

On ne connaît pas la diagonale ou la technologie d’un écran dont on dit oui atteindra jusqu’à 90 hertz de rafraîchissementtandis que les caméras seraient plusieurs pour offrir une polyvalence à l’ensemble, bien qu’avec des résultats très basiques, à partir d’un grand objectif de 64 mégapixels aux côtés d’un grand angle et d’un capteur macro qui est généralement un témoignage.

Nous verrons enfin avec quoi POCO et Xiaomi nous surprennent, avec un appareil qui points aux meilleurs vendeurs laissant leurs prix en dessous même de 200 euros pour toucher presque toutes les bourses, tant que leurs acheteurs potentiels ne sont pas excessivement exigeants.

