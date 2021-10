Ce sera le personnage que jouera Bad Bunny dans Narcos

Mauvais lapin Il a déjà enlevé le poids de ses épaules et la pression de ses débuts en tant qu’acteur de la main de Rapide et furieux 9. Dans le film dirigé par vin Diesel avait un petit personnage nommé Chercher et il est prêt pour ce qui sera son premier grand rôle dans le monde de la fiction. Il fera partie de la troisième tranche de Narcos qui sera vu par Netflix.

L’acteur de 27 ans dont le vrai nom est Benito Antonio Martínez Ocasio a été choisi pour jouer Arturo « Kitty » Paez. Il s’agit d’un personnage qui s’inspire d’événements réels et cela aurait pu lui donner une pression supplémentaire mais aussi lui donner de meilleurs outils pour le composer. Le troisième volet de l’émission sera vu le 5 novembre sur la plateforme de Diffusion.

La troisième saison de Narcos se déroulera dans les années 90 et racontera l’histoire du « Narcojuniors ». Il s’agit d’un gang de criminels de grand poids au Mexique, faisant partie du cartel de Tijuana. Il s’agissait de criminels bénéficiant d’une excellente situation économique qui leur permettait de construire plus facilement leur réseau de contacts pour faire des affaires.

« Kitty » Paez était l’un des hommes de main de Ramon Arellano Félix et a vécu à San Diego. En 1997, il est arrêté et emprisonné pour avoir transporté près d’une tonne de cocaïne du Mexique aux États-Unis. De plus, c’est lui qui était chargé de recruter le reste des soldats qui composaient la bande.

BMF, une autre série avec des musiciens au casting

La frontière entre la musique et le monde du théâtre est de plus en plus floue. Il y a des cas comptés comme ceux de David Bowie en tant qu’acteur dans Labyrinthe et en Pics jumeaux, ou celui de Piquer au Dune. Mais il y a une série qui a récemment attiré l’attention en raison du nombre de chanteurs qui ont rejoint sa distribution avec des rôles plus stables.

Il s’agit de BMF, acronymes désignant Famille mafieuse noire, de Starz joue. Dans l’émission produite par 50 centimes artistes de la stature de Eminem et Snoop Dogg. La fiction se concentre sur la véritable histoire des frères Demetrius « Big Meech » Flenory et Terry « Sud-ouest T » Flenory’, deux puissants barons de la drogue de Detroit des années 1980.

