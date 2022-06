Ce sera le nouveau Galaxy ultra-robuste de Samsung

Partager

Parfait pour les plus agités du coin, il semblerait que Samsung ait presque prêt son nouveau smartphone tout-terrain : ce serait le Galaxy XCover6 Pro !

Après une année au cours de laquelle Samsung a brillé plus que quiconque dans l’industrie des smartphones, il semble que le géant sud-coréen ne veuille oublier aucune de ses gammes de produits, se préparant désormais un nouveau smartphone tout terrain milieu de gamme qui devrait être présenté dans les prochaines semaines.

On parle évidemment de le renouvellement du Galaxy XCover et non des abandonnés Galaxy S actifqui n’a sûrement jamais eu beaucoup de succès en raison de ses prix et de son approche plus performante, et bien que, comme nous l’ont dit les collègues de GizNext, il y ait encore des spéculations sur son nom commercial après de précédentes fuites telles que Galaxy XCover Pro 2, tout le monde s’accorde désormais à dire que devrait être lancé en tant que Samsung Galaxy XCover6 Pro.

De plus, c’est que l’information est accompagnée de ceux qui devrait être le premier rend officiers du terminal, effrontément conçu pour se concentrer sur le activités de plein air et dans les environnements professionnels les plus à risqueavec un meilleur numériseur et une plus grande autonomie par rapport à la force brute, des performances matérielles et des caméras exceptionnelles.

Une rénovation nécessaire et attendait depuis janvier 2020lors du lancement du Galaxy XCover Pro, mais finalement devrait être prêt dans les prochaines semaines faire ses débuts sur les premiers marchés auxquels Samsung alloue cet appareil, qui sont bien sûr inconnus pour le moment ainsi que son prix de départ.

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

Cela devrait être le nouveau Samsung Galaxy XCover6 Pro

Entrer dans le vif du sujet, et pour commencer par les informations que l’on connaît sur ce nouveau smartphone ‘robuste’ de Samsung, vous pouvez voir que dans les images qui illustrent l’article qui son design n’est pas trop prétentieuxavec un entailler la face avant et l’aspect habituel de ce type de smartphones résistants, plus industriel et plus anguleux pour une prise en main plus facile dans n’importe quelle situation.

En fait, il est prévu que la face externe soit en plastique antidérapant précisément pour cette raison, montée sur un châssis en aluminium et avec une vitre frontale plate trempée chimiquement. Cela ne s’est pas encore produit, mais il est évident que personne ne devrait manquer de Certifications IP68 et MIL STD 810-G pour assurer une résistance aux liquides et à la poussière, ainsi qu’aux chocs et aux rayures de qualité militaire.

Le numériseur sera plus sensible à permettre l’utilisation avec des gants sans complications majeures, et comme cela arrive généralement aussi dans ce type de mobile, aura un bouton physique pour la fonction pousser pour parler requis pour certains travaux.

Le Galaxy XCover6 Pro sous tous les angles

Il y aura un lecteur d’empreintes digitales sur le cadre latéralavec la caméra frontale placée dans cette encoche centrée que nous avons déjà mentionnée et un connecteur USB de type C en bas, qui cette fois est accompagné du prise audio standard de 3,5 millimètres pour les écouteurs. A l’arrière, il y a de la place pour deux caméras avec leur flash LEDet ici les pansements se terminent.

Tout le reste est des renforts structurels et quelques cadres un peu plus prononcés que d’habitudene cherchant en aucun cas à compromettre la durabilité et la résistance de tous les composants de l’appareil.

Les fuites précédentes de l’hypothétique Galaxy XCover Pro 2 sont également d’accord

Et enfin, en ce qui concerne le matériel qu’il aura sous le capot, puisqu’une liste assez complète et fiable a également été divulguée que nous partageons maintenant, à commencer par un Écran plat TFT de 6,6 pouces qui offrira une résolution FHD + 1 080p avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz. L’autonomie est essentielle et des débits hertz plus élevés compromettraient cet aspect…

Le cœur électronique serait un Qualcomm Snapdragon 778Gavec un processeur octa-core de 6 nanomètres cadencé jusqu’à 2,4 GHz, accompagné pour l’occasion de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage internenous ne savons pas pour l’instant s’il est extensible ou non, ce qui, nous le comprenons, sera oui, ciblant les environnements professionnels.

En termes de connectivité, vous aurez 5G avec double SIMainsi que toute la batterie de protocoles habituelle, y compris le WiFi bi-bande, le Bluetooth, l’aGPS et d’autres familles, ainsi que les connecteurs susmentionnés USB type-C avec fonction OTG et prise audio.

Les caméras seront de 13 mégapixels à l’avant, et 50 mégapixels à l’arrière principal qui viendra avec un ultra grand angle de 8 ou 12 mégapaíxeles.

Tout cela avec énergie grâce à un Batterie 4 050 mAh avec charge rapide qui serait amovible pour pouvoir prolonger l’autonomie en quelques secondes, à l’intérieur d’un boîtier de 169 x 80 x 10 millimètres avec 235 grammes de poids et les certifications de résistance que nous avons mentionnées précédemment.

Évidemment, cela viendrait avec Android 12 masqué par One UI 4.1sans pouvoir pour l’instant vous dire quand il sera présenté, où il sera vendu ou à quel prix… En tout cas, vu la qualité de la filtration, ça devrait être proche !

Ce sera le Galaxy XCover Pro 2, le prochain mobile super résistant de Samsung

