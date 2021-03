Ce sera le nouveau ASUS ZenFone 8 Mini, le haut de gamme compact est de retour!

ASUS lancera le « plus petit » mobile du marché avec le chipset Qualcomm Snadpragon 888 … Un haut de gamme compact de 5,92 pouces!

Déjà avec la nouvelle bête le jeu de ROG sur le marché, le nouveau et excessif ASUS ROG Phone 5 que nous connaissions il y a quelques jours, il semble que la firme taïwanaise poursuivra sa route en 2021 en offrant une différenciation dans une industrie des smartphones avide de nouveautés.

Et c’est que oui les amis, comme ils nous l’ont dit dans xda-developer, le forum le plus populaire du scène Android, il y a quelques jours à peine, Les designers ASUS vont bientôt ramener l’idée du Xperia Compact surprendre le respectable en enseignant fièrement qui sera le plus petit mobile avec chipset Snapdragon 888 Qualcomm que nous verrons sur le marché dans les mois à venir.

On parle de un « petit » mobile tel qu’il est lu, entre guillemets, car alors que le dernier Xperia XZ2 Compact de Sony atteignait 5 pouces de diagonale, ce le nouvel ASUS Zenfone 8 Mini intégrerait un écran OLED de 5,9 pouces et résolution FHD + avec rafraîchissement à 120 Hz … Évidemment, ce nom commercial est encore hypothétique!

Nouveau ASUS ROG Phone 5: fonctionnalités complètes et prix du meilleur mobile de jeu sur le marché

Ce serait la nouvelle gamme ASUS Zenfone 8, sans date pour sa présentation

Ils ne devraient certainement pas prendre longtemps, encore moins compte tenu de la qualité d’une filtration comme celle-ci, qui boit directement à partir de données extraites d’une analyse du code source de son nouveau firmware, même si pour l’instant nous n’avons même pas de dates estimées.

Bien sûr, nous pouvons déjà voir que La famille ASUS Zenfone 8 sera composée de trois smartphones, avec une édition classique accompagnée d’un modèle ‘Pro’ et autre «Mini», plus ou moins suivant la tendance habituelle. Bien sûr, il y a quelques jours un document d’assistance Google a également divulgué une dénomination «Retourner» que nous ne savons pas, il se pourrait donc qu’ASUS nous surprenne encore avec un pliage ou quelque chose de similaire associé à sa nouvelle gamme de mobiles.

Pour l’instant, nous pouvons annoncer le noms dans le code de développement des trois smartphones, qui sont les ASUS « Sake », « Picasso » et « Vodka », à la suite d’un Zenfone 7 appelé « Tequila » ou du même ROG Phone 5 mentionné ci-dessus, qui s’appelait « Anakin » succédant au ROG Phone 3 « Obiwan ».

Caractéristiques ASUS « Sake » ASUS « Picasso » ASUS « Vodka » Code modèle ASUS_ZS590KS / ASUS_I006D ASUS_ZS672KS / ASUS_I004D ASUS_ZS675KW / ASUS_I007D Chipset Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888 Écran OLED 5,92 pouces (Samsung AMS592YP01)

FHD + (2 400 × 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz OLED 6,67 pouces (Samsung AMS667UU07)

FHD + (2 400 × 1 080 pixels) – Appareils photo Sony IMX686 (64MP)

Sony IMX663 (inconnu) Sony IMX686 (64MP)

Sony IMX363 (12,2 MP)

Omnivision OV24B1Q (24 MP)

Omnivision OV08A (téléobjectif 8MP) – Autres Amplificateur Cirrus CS35L45 Processeur d’image Pixelworks i6 –

Nous connaissons également certaines de ses spécifications, que nous vous avons jointes dans ce tableau, avec Panneaux OLED à partir de 5,92 pouces de diagonale, quelque chose qui de nos jours et avec un front-end bien optimisé, nous pourrions comprendre comment un compact haut de gamme pratiquement unique en son genre.

Et c’est que oui, il est également confirmé que Les trois modèles Zenfone 8 arriveront avec Qualcomm Snapdragon 888, même cette version «Mini», pour ne pas rater le numéro de bonne chance en Chine qui sera partagé à la fois par les trois mobiles ainsi que par leur cœur électronique.

On voit aussi caméras jusqu’à 64 mégapixels Source Sony Exmor RS, ainsi que des options intéressantes dans les sections multimédia telles que un processeur d’image ou un amplificateur audio dédié pour maximiser le son et offrir le meilleur contenu de consommation d’expérience.

Après le ROG Phone 5, l’Asus taïwanais prépare déjà sa nouvelle famille Zenfone 8 avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888 comme principal protagoniste, nous ramenant à nouveau un «petit» haut de gamme avec 5,92 pouces de diagonale.

Modèle « Picasso » élève sa diagonale d’écran à 6,67 pouces, maintien de la résolution et de la technologie OLED et montage d’un quadruple système photographique à l’arrière, partant pour la « Vodka » la plupart des doutesParce que cela devrait être le mobile porte-étendard de la famille, et garder des secrets devient plus important pour lui.

Nous savons déjà que chez ASUS, ils aiment sonner la cloche avec des modules photographiques rétractables ou des technologies différentielles, donc après la grande nouvelle de un smartphone de taille contenue et de capacités haut de gamme, on ne peut qu’attendre patiemment maintenant le reste des détails d’une famille qui arrivera bientôt … Ne soyez pas trop long, ASUS!

Les 31 meilleurs mobiles du marché que vous pouvez acheter en 2021

Rubriques connexes: Technologie mobile

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂