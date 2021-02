Ce sera le MWC de Barcelone cette année: seulement 50000 participants et tests obligatoires

La GSMA confirme que, dans tous les cas, le Mobile World Congress reviendra à Barcelone en face-à-face (ou presque) et avec des tests obligatoires.

Nous ne savions pas ce qui nous attendait quand au début de l’année dernière nous avons commenté l’annulation du Mobile World Congress 2020, bien que compte tenu des événements c’était sans aucun doute la meilleure décision comptant toujours sur l’énorme somme d’argent perdue par la GSMA et le reste de l’industrie.

Quoi qu’il en soit, le L’événement le plus important au monde pour le secteur des télécommunications sera de retour à Barcelone cette année, et l’organisation tente depuis des mois de le confirmer activement et passivement, même s’il était nécessaire de retarder leurs dates) nous comprenons que rechercher la confiance des principaux acteurs, déclarant même ces dernières semaines que le MWC 2021 sera même en face à face même s’il s’agit de faire des tests obligatoires.

Et il en sera ainsi, semble-t-il, car les dernières informations publiées par la GSMA révèlent désormais plus de détails sur l’organisation d’un Mobile World Congress 2021 qui châteaux ses deux événements annuels, célébrant la semaine prochaine celui de Shanghai qui se tenait normalement en été, et déplacer la foire de Barcelone aux mois de juin ou juillet, si tout se passe bien d’ici là.

John Hoffman, PDG de GSMA Limited, déclare que avoir besoin « Donne un peu d’espoir aux gens » après être devenu le premier événement majeur annulé par Covid-19, anticipant désormais le retour « À quelque chose de normal » bien que des mesures spéciales soient nécessaires pour l’instant.

Confirmé: le Mobile World Congress 2021 est reporté à l’été (au revoir les nouvelles?)

GSMA Limited décrit ses événements 2021 à Shanghai et à Barcelone, avec des limites mais avec la nécessité de montrer des progrès

En fait, comme vous l’avez peut-être vu, dans la note publiée sur le blog Mobile World Live, ils nous parlent L’énorme succès de la Chine dans le contrôle de la pandémie, quelque chose qu’en Europe nous continuons de combattre bec et ongles.

Ils disent de GSMA Limited que la Chine est devenue une bulle protégée des pousses grâce aux restrictions actuelles, aux tests extensifs et à la vaccination rapide de la population, ce qui leur a permis de réfléchir célébrez votre événement à Shanghai à ces dates avec 20000 participants, limitant l’accès des plus de 60000 qui ont vu le spectacle en 2019.

Quant à l’événement de Barcelone, aussi ils commencent à tracer les lignes de ce que sera ce Mobile World Congress 2021 au cours de la deuxième année de la pandémie:

On sait que Barcelone sera un peu différente, mais aussi que c’est la grande scène. Les exigences de Covid-19 réduiront notre capacité et nous ne recevrons pas 110 000 personnes avec des restrictions de voyage, des capacités de test et des limites d’espace avec la traite des êtres humains à sens unique à travers le salon. Il n’y a pas moyen.

Ainsi, il est déjà clair que le MWC 2021 se tiendra en été avec beaucoup moins de participants à l’événement, environ 50000 personnes, selon les espoirs actuels de l’organisation.

Non seulement cela, mais aussi chacun de ces 50 000 participants doit prouver un test Covid-19 négatif dans les 72 heures avant leur arrivée au salon, mettant les tests à la disposition des participants. in situ qui sera disponible dans l’accès au MWC 2021.

De plus « Environnement sans besoin de contacts » qui permettra à tous les participants de s’inscrire et d’accéder au salon sans avoir à approcher ou à contacter d’autres personnes, ce que la technologie elle-même permet et que la GSMA promouvra dans cette édition, qui sera mélangée avec d’autres événements multimédias pouvant être suivis à partir de n’importe quel appareil .

Il y a encore beaucoup de détails à esquisser, et il est vrai que ce ne sera pas un Congrès mondial du mobile normal, même si, l’année du télétravail, cette industrie ne pouvait pas se permettre de perdre l’occasion de montrer des progrès, bien que les restrictions de voyage entre L’Europe et les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays restent en vigueur et compliqueront la fréquentation de nombreux professionnels du secteur. Il va falloir rester vigilant, mais ce qui est clair c’est que oui, cette année nous verrons un MWC 2021… Bonne nouvelle!

Le Mobile World Congress 2021 se déroulera en personne, ou du moins c’est ce que veut la Generalitat

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂