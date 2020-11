Le nouvel appareil d’entrée de gamme de Motorola arrivera probablement avant la fin de l’année.

Au milieu de septembre dernier, le Motorola E7 Plus est arrivé sur le marché et deux mois plus tard, tous les détails du membre suivant de la série E de la firme américaine, le *Moto E7.

Le modèle E-line standard de Motorola axé sur l’entrée de gamme était jusqu’à présent un mystère, mais le initié Abhishek Yadav l’a résolu. Grâce à un publier sur Twitter Yedav a découvert la plupart des aspects qui façonneront le Moto E7 par la publication de divers rendus.

Ce sera le Moto E7

Dans les images mises en lumière, vous pouvez voir un smartphone avec un double module de caméra arrière, quelque chose en dessous qui semble être un lecteur d’empreintes digitales et une encoche en forme de goutte sur l’écran. De plus, il est apprécié qu’au moins deux nuances soient disponibles, bleu turquoise et gris.

En plus de partager les images, Abhishek Yadav a également fourni des informations sur les composants internes. Ainsi, on retrouverait un écran HD + de 6,5 pouces, la double caméra de 48 MP + 2 MP, une caméra selfie 5 MP et un Batterie de 4000 mAh et Android 10.

Respect à processeur, pas encore d’informations à ce sujet, comme c’est le cas avec la RAM. En outre, Motorola devrait lancer cet appareil sur le marché avant la fin de l’année, bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle à cet égard.

