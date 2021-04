Ce sera le Galaxy S21 FE, le nouveau haut de gamme bon marché de Samsung

Samsung renouvellera son mobile le plus populaire de l’année dernière, et nous savons déjà comment ce sera. C’est le design du Samsung Galaxy S21 FE.

Sans surprise, Samsung a l’intention de renouveler l’un de ses téléphones les plus populaires de l’année dernière: le Samsung Galaxy S20 FE.

La version la plus abordable de la série Galaxy S aura un nouvelle édition cette année, très probablement appelé Samsung Galaxy S21 FE. Et bien qu’il reste encore du temps jusqu’à sa présentation, nous pouvons aujourd’hui jeter un premier regard sur son conception à travers une série de rendus filtrés par le célèbre leaker OnLeaks.

Un design plus en phase avec la série Galaxy S21

Sur la base des images partagées, vous pouvez voir comment le Samsung Galaxy S21 FE Il aurait un design similaire à celui du reste des modèles de la famille Samsung Galaxy S21. Ainsi, nous voyons un module de caméra arrière qui dépasse légèrement de l’arrière du téléphone, et que sais-je fond avec le côté du châssis du téléphone.

Quel mobile Samsung dois-je acheter? Guide d’achat avec les meilleurs modèles de 2021

La source indique que le terminal aurait un dos en plastique, comme le modèle le moins cher de la série S21. Le front serait occupé par un Écran de 6,4 pouces de diagonale avec un trou centré en haut. En termes de dimensions, il ferait 4 millimètres plus haut et 3,3 millimètres plus large que le Galaxy S21, même s’il conserverait la même épaisseur.

De la même manière que les Galaxy S21 et S21 +, le S21 FE aurait un triple caméra arrière, dont les détails sont encore inconnus. Néanmoins, Samsung décidera probablement de s’en tenir à la formule de l’année dernière, en utilisant un capteur principal haute résolution, couplé à une caméra avec objectif ultra grand angle, et un téléobjectif.

Certains indices reçus il y a longtemps indiquaient que Le Samsung Galaxy S21 FE serait présenté le 19 août. Cependant, la marque ne s’est pas encore prononcée dessus, et pour l’instant nous devons attendre de continuer à connaître de nouveaux détails.

Rubriques connexes: Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S21

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂