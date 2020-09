Ce sera le design définitif de la Xbox Series S qui s’intégrera à la Xbox Series X

La conception de la console de base de Microsoft a été révélée et elle semble plus petite que sa sœur aînée, la Xbox Series X

Comme nous avons pu le savoir dans les dernières heures, nous le savons déjà, en l’absence de confirmation officielle, le prix de lancement final pour les deux Xbox série x comme Xbox Series S. Les deux consoles arriveront ensuite sur le marché dix de novembre il ne reste donc plus que deux mois pour que nous puissions profiter de la nouvelle génération qui Microsoft s’est préparé pour ses disciples.

Dans ce sens, Nous avons également pu connaître l’apparence que la Xbox Series S aura enfin, la version plus légère qui Microsoft s’est préparé pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer Xbox série x. La Xbox Series S vient de fuirvia Brad Sams), en jetant un œil à la SKU d’entrée de gamme de nouvelle génération de Microsoft. La La Xbox Series S est suffisamment petite pour tenir dans une Xbox Series X, et nous nous attendons à ce qu’il ait environ 4TF RDNA2, ce qui le rend à peu près aussi puissant que le Xbox One X, peut-être orienté vers les moniteurs 1080p avec de meilleures fréquences d’images.

Nous n’avons pas plus de détails sur les capacités de la console au-delà de cela, mais nous nous attendons à des disques NVME et à de nombreuses fonctionnalités plus récentes de «nouvelle génération» comme reprendre rapidement divers jeux et lancer de rayons. Nous vous rappelons qu’en l’absence de conférence de presse à venir, Xbox Series S et Xbox série x Ils seront lancés le 10 novembre au prix de 299 € pour la série S et 499 € pour la série X. Que pensez-vous de ce nouveau design?

