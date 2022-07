Ce sera l’avenir d’Iman Vellani et de son personnage Kamala Khan dans Marvel

Disney+

Iman Vellani a agréablement surpris le public de l’univers cinématographique Marvel avec son rôle de Mme Marvel. Comment est votre personnage dans le MCU ?

©IMDBMme Merveille

Mme Merveille a déjà terminé son voyage Disney+ avec 6 épisodes qui ont laissé une histoire d’origine pour le personnage joué par Iman Vellani. Dans ce cas, on peut parler d’une série destinée à un public jeune avec beaucoup de couleur qui surprendra agréablement ceux qui savent ce que propose cette classe de produits. Ne vous attendez pas au ton des émissions de marque comme Le faucon et le soldat de l’hiver Soit Chevalier de la lune.

La série s’est conclue par un article incontournable : Mme Merveille Il n’a pas affronté de méchants majeurs dans les six épisodes de l’émission télévisée. Peut-être que ce point faible rend le spectacle un peu moins engageant qu’il aurait pu l’être s’il avait eu un antagoniste fort contrairement à Los Clandestinos, Najma et Kamran. La vérité est que maintenant l’héroïne est établie et nous pouvons déjà commencer à imaginer l’avenir de Iman Vellani dans merveille.

L’avenir de Mme Marvel dans le MCU

La jeune actrice a toujours montré de l’enthousiasme pour son rôle de Mme Marvel dans le MCU et a même défendu la série depuis Disney+ devant ses détracteurs et ses détracteurs. Nous la verrons sûrement beaucoup plus dans la suite étapes De la marque. Bien sûr, cela fera partie du film les merveilles, où il fera équipe avec Captain Marvel et Monica Rambeau. Cela signifie que le casting de ce film sera dirigé par Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani.

En attendant, nous pouvons continuer à analyser Mme MarveLui, qui dans sa série a eu l’une des grandes révélations du Univers cinématographique Marveldécouvrant que Kamala Khan est en fait le premier mutant de la marque. Dans ce cas, votre ami Bruno vous dit qu’il a analysé son ADN et a découvert qu’il avait une sorte de « mutation » qui le rend différent de tout. Elle répond: « Quelle différence cela fait. C’est juste une autre étiquette. ». En arrière-plan, le thème musical emblématique de X Hommes 97.

D’autre part, il est également important pour l’avenir de Mme Merveille la scène post-générique de la série. Elle trouve Kamala Khan dans sa chambre en train de traîner lorsque son bracelet magique s’active mystérieusement et que l’adolescente disparaît et que le capitaine Marvel apparaît à sa place. Peut-être que cette interaction entre les personnages, qui n’est pas une décision arbitraire, sert d’introduction aux événements qui se produiront dans les merveilles.

les merveilles sortira au cinéma en juillet 2023 et aura dans son casting Samuel L Jackson en tant qu’agent secret préféré de la marque : Nick Fury. Le personnage a déjà eu une interaction avec Captain Marvel lors de sa première entrée sur grand écran et nous pouvons nous attendre à ce qu’il rencontre à l’avenir Mme Merveillela jeune héroïne qui surprend le New Jersey, mais tôt ou tard elle fera de même au monde entier.

