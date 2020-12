Ce sera l’avenir de Wonder Woman selon Gal Gadot et Patty Jenkins

La première tant attendue de ‘Wonder Woman 1984’ le 25 décembre dernier sur le service de streaming HBO Max et quelques cinémas. Le lancement a été effectué après plusieurs mois d’incertitude en raison de la pandémie de la Coronavirus, où les responsables ne savaient pas quand cela pourrait être révélé, et il a été déterminé que c’était le jour de Noël, comme cadeau pour les fans de DC Comics.

Le film a reçu de très bonnes critiques de la presse spécialisée, comme ComicBook, Cinema Blend, The Fridge, Fandango et Nerdist, mais pour certains téléspectateurs, ce n’était pas aussi bon que prévuCertains l’ont même appelé «ennuyeux». A 6.3 / 10 sur IMDb, 67% sur les tomates pourries et 59/100 sur Metacritic.

Il est clair que la crise sanitaire provoquée par Covid-19 aurait pu être influencée en allongeant l’attente et en suscitant beaucoup plus d’attente comme la première. De plus, le film lutte contre le virus dans les salles de certains pays, car le public ne s’approche pas des cinémas et provoque un flop au box-office mondial.







Cependant, il y a un projet qui semble être sur la bonne voie pour la troisième tranche de ‘Wonder Woman’. À propos de cela, il a fait référence Gal Gadot dans une conversation avec Actualités MTV: « Je n’irais pas, genre, 60 ou 40 ans avec Wonder Woman. J’ai l’impression que le passé a été bien géré et qu’il est maintenant temps de passer à autre chose. »dit-il dans l’espoir de dépeindre l’histoire dans le présent.

D’autre part, Patty Jenkins déclaré: « Je suis venu avec une histoire et une intrigue qui nous enthousiasment beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit la prochaine chose que nous faisons, je dois attendre et voir où nous en sommes dans le monde … Je ne suis pas sûr ». Continu: « Beaucoup de choses ont changé dans le monde. J’aime toujours l’histoire que nous avons inventée. ». Le réalisateur et l’actrice travailleront à nouveau ensemble sur une nouvelle adaptation de ‘Cléopâtre’.