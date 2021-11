Ce sera la version coréenne de La Casa de Papel avec un acteur de The Squid Game

Le vol d’argent est sur le point de sortir le deuxième partie de sa cinquième saison Afin de préciser une fois de plus qu’il s’agit de la série espagnole au plus grand succès mondial. Dans ce sens, Netflix n’a pas voulu laisser ce phénomène aller si vite et depuis quelques mois la plateforme prépare un version coréenne de la série qui mettra en vedette un acteur de Le jeu du calmar. Sachez tout ce qui est connu jusqu’à présent!

Quelques minutes après l’annonce une retombées qui aura Berlin (Pedro Alonso) en tant que protagoniste, le N rouge a publié une vidéo qui a laissé tout le monde sans voix et a voulu en savoir beaucoup plus à ce sujet. Ceci est l’annonce officielle directement de Séoul pour tous les adeptes de La Resistencia. Avec un grand salut à tous les abonnés Netflix, c’est justement l’acteur du moment qui s’est chargé de donner la nouvelle.

Il s’agit de Parc hae-soo, qui assumera également le rôle de Berlin pour la version coréenne qui sortira sur la plateforme en 2022. Utilisant un masque Dalí et anticipant qu’ils en auront aussi un très spécial dans cette nouvelle série, l’acteur a remercié les fans fidèles pour le grand soutien que la fiction de Alex Pina et vous a invité à ne pas rater ce grand pari du géant du streaming.

Cet après-midi lors d’une conférence de presse, le créateur de la série espagnole a déclaré : «Il me semble que les coréens veulent faire un remake est une fierté et je pense que c’est merveilleux. Aussi c’est quelque chose d’inattendu, ça me parait merveilleux”. Et c’est aussi que cette adaptation de Corée du sud a des membres qui excitent déjà les fans. Outre Park Hae-soo, qui jouait le personnage de Cho Sang-woo au Le jeu du calmar, le reste du casting est déjà confirmé.

Depuis le milieu de l’année dernière, cette production de 12 épisodes qui sera dirigé par Kim Hong Sun et écrit par Ryu Yon Jae. Le reste du casting sera complété par Yoo Ji-tae (Le professeur), Jung Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscou), Kim Ji-hun (Denver), Jan Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rivière), Kim Ji-hun (Helsinki) et Lee Kyu-ho (Oslo). De plus, Park Myung-hoon Lee Joobeen sera pris en otage et Kim Yunjin et Kim Sung-o incarneront les policiers les plus en vue.

