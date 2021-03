Ce sera la plus grande Smart jamais conçue. Le SUV électrique arrive en 2022

Samsung LL Front SAMSUNG WW90T734DBX

La machine à laver SAMSUNG WW90T734DBX a tout pour plaire. Sa grande capacité de 9 kg et sa technologie innovante Ecobubble produisent de superbes performances de lavage, tandis que des fonctionnalités telles que Quick Drive, Auto Dose et Smart Things rendent le lavage plus rapide et plus facile que jamais.