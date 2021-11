Ce sera la deuxième saison de La Reina del Flow sur Netflix

Il a eu sa première en 2018 et s’est positionnée parmi les séries de Netflix. La pandémie de coronavirus il a ruiné les plans et un épisode de cette fiction n’a jamais pu être revu. Mais maintenant tu as Date de sortie confirmée et un trailer très prometteur. Il s’agit de La reine du flux, qui lancera son Deuxième Saison très bientôt et cela excite déjà ses adeptes avec une grande évolution dans l’histoire. Découvrez l’aperçu ici!

Il y a trois ans, la telenovela colombienne produite par Sony Pictures et Teleset pour Caracol Television. Et son arrivée chez le géant du streaming l’a déclenché dans toute l’Amérique latine, rassemblant des adeptes fidèles dans chacun des pays de la région. Il a été joué par Carolina Ramírez, Carlos Torres, Juan Manuel Restrepo et Lucho Velasco. Mais ce n’était pas ce qui attirait l’attention de sa fureur.

Les fonctionnalités de la série 82 épisodes de 45 minutes chacun environ. Un format qui fonctionne à la télévision mais qui est un pari pour le monde des services par abonnement où tout doit être rapide et concis. À l’époque, ils racontaient l’histoire d’un auteur-compositeur talentueux qui, après avoir passé 17 ans en prison injustement, cherche à se venger des hommes qui l’ont coulée et tué sa famille.

En avril de cette année, la série a commencé à être diffusée sur La Colombie et cela a duré jusqu’en septembre. Avec tous ses épisodes à découvrir, le N rouge va désormais l’intégrer à son catalogue pour répliquer le succès dans le reste des pays. Dans ce sens, 17 novembre sera à nouveau disponible l’histoire de Yeimy, qui des années après sa vengeance, mène une vie tranquille. Mais tout change avec la sortie de Charly et son retour à la musique.

Cette fois, ils seront 90 épisodes ceux publiés sur Netflix que de nouveau ils combineront le genre du feuilleton avec le drame et les chansons. En ce sens, il y aura de nouveaux ajouts à l’équipe ainsi que les noms qui faisaient fureur en 2018 : Andrés Sandoval, Adriana Arango, Mariana Gómez, Marcelo Dos Santos, Juan Palau, Diana Wiswell, Pedro Roda et Luna Baxter ils ne seront que quelques-uns des membres de la distribution.

