Ce sera Barrabrava, la nouvelle série argentine Prime Video

Gastón Pauls et Matías Mayer jouent dans une fiction où le football n’est que le prétexte. Passez en revue tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur la prochaine série originale d’Amazon.

© Prime VidéoPremière image de Barrabrava, avec Gastón Pauls et Matías Mayer.

Les séries argentines continuent de gagner de la place dans Première vidéo: cette année, c’est déjà arrivé avec des tubes comme Porno et crème glacée Oui Iosi, l’espion repentant. Mais une nouvelle fiction est prête à arriver sur la plateforme de streaming : Barrabrava. Une histoire de football et de pouvoir devient le nouveau pari du service d’abonnement, présentant un casting prestigieux dirigé par Gastón Pauls. Passez en revue tout ce qui est connu jusqu’à présent!

Prime Video avance avec la production de la nouvelle fiction amazon-original dont la première est prévue pour l’année prochaine dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. Barrabrava promet d’être un drame qui va au-delà du sport et aborde des questions telles que la trahison, le pouvoir, l’ambition, l’amour et la luxure. Sous le prétexte de footballleurs personnages développeront une intrigue pleine de tensions.

« Barrabravas est une histoire d’hommes méprisés par le système, qui trouvent une place d’appartenance et de respect dans les tribunes du stade, parmi l’enthousiasme des supporters», assure Prime Video. Créé par Jésus Braceras, suivront Polaco et César, deux frères et acteurs clés du fonctionnement de la barrabrava du Club Atlético Libertad del Puerto. Historiquement, ils ont été dirigés par « El Tío ».

De quoi s’agit-il exactement ? Une bagarre interne entraînera l’expulsion des deux frères de l’équipe de football. « Sans argent ni pouvoir politique ni protection, ils déclencheront une guerre qui mettra à l’épreuve leur fraternité personnelle.», conclut son synopsis officiel publié aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, ce ne sera pas avant 2023 que les épisodes de Barrabrava arrivent sur la plateforme de streaming.

Ses protagonistes ne sont autres que Gaston Paul -qui donnera la vie à César- et Mathias Mayerl’acteur qui a participé à Iosi, l’espion repentant et qu’il est prêt à revenir sur Prime Video dans la peau de Polaco. De même, Gustavo Garzón personnifiera « L’Oncle ». Ils complètent le casting avec leurs performances Violeta Narvay, Mónica Gonzaga, Ángelo Mutti Spinetta, Miguel Ángel Rodríguez, Cristian Salguero, Martín Oviedo, Neo Pistea, Paloma Contreras, Liz Solari, Candelaria Molfese, Pablo Alarcón, Frijo, Roberto Vallejos et avec l’apparence spéciale de Eva De Dominici.

