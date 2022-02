Ce sera 4 Ever, la mini-série dans laquelle CNCO jouera pour Disney +

Disney+

Erick Brian Colón, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús et Christopher Vélez font leurs débuts d’acteur avec Disney. Passez en revue tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur la production.

©Disney+CNCO fait ses débuts d’acteur avec une mini-série.

le Série Disney+ ils ont la même force en commun : combiner des intrigues divertissantes avec une musique entraînante. Et votre prochain projet ne fera pas exception. C’est pour très bientôt 4 Jamaisune mini-série mettant en vedette les membres de CNCO qui se préparent pour débuts dans le monde du théâtre, sans laisser de côté les chansons qui les représentent tant. Passez en revue ici tout ce qui est connu jusqu’à présent!

La fiction viendra pour ça 2022 à la plate-forme de streaming de la souris. sera la tête d’affiche de la série Eric Brian Colon dans la peau de Dario, Richard Camacho comme Ian, Zabdiel de Jésus jouant Cyrus et Christophe Vélez donner vie à Andy. Tout comme dans la vraie vie, tous formeront un groupe avec un poids important dans la scène musicale de Miami, mélangeant leurs voix latines avec des chansons originales et des reprises de ballades bien connues.

De quoi s’agira-t-il ? Les quatre jeunes gens se rencontrent par hasard dans un restaurant où une guitare de valeur disparaît. L’objectif sera de le récupérer et de le rendre à son propriétaire, mais pour y parvenir ils devraient former un groupe. Ce ne sera pas facile du tout, car je suis très différent l’un de l’autre : alors que Darío est un être sensible et romantique, Ian a toujours les pieds sur terre, Ciro est une personne solitaire et insaisissable et Andy est exigeant et perfectionniste.

« La passion pour la musique deviendra le langage commun qui les unira malgré leurs différences, embarquant le nouveau groupe sur un chemin avec promesses de succès et opportunités frustréesdont le but ultime consiste à retrouver deux choses : la mystérieuse guitare perdue… et une mélodie qui les rend uniques», lit-on dans le synopsis officiel de Disney+, à propos de cette série qui a commencé ses enregistrements en janvier et culminera ce mois-ci à Miami.

4 Jamais achèvera sa distribution avec Carlos Ponce, Virginia Álvarez, Noemi Hopper, Laura Rosguer, Jearnest Corchado, Sonya Smith, Wendy Regalado, Ricardo Becerra, Mariano Chiesa, Guido Massri, Yesika Glikman et Christopher Navarro. Comme annoncé par Disney+, il sera composé de cinq épisodes de 30 minutes qui sera dirigé par Nuno Gomes dans le but de souligner en chacun d’eux l’importance de l’amitié, la force du travail d’équipe et la créativité comme moteur pour réaliser les rêves.

