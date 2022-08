Ce Samsung pliable est également mis à jour avec le correctif de sécurité d’août

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy Z Flip 5G de Suisse avec la version de firmware F707BXXU6GVG5.

Alors que même Google n’a pas encore publié la mise à jour Android d’août, Samsung vous mettez déjà à jour vos terminaux avec le dernier correctif de sécurité.

Ainsi, après avoir récemment déployé cette mise à jour, à la fois dans le Galaxy S22 et dans les Galaxy S20 et S21, maintenant le géant coréen a également commencé à mettre à jour son deuxième terminal à clapet pliable, le Samsung Galaxy Z Flip 5G, avec le correctif de sécurité d’août 2022.

La mise à jour Android d’août 2022 est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy Z Flip 5G

Comme ils nous l’indiquent de SamMobile, la firme coréenne a commencé à sortir la mise à jour Android d’août sur le Samsung Galaxy Z Flip 5G de Suisse et on s’attend à ce qu’il atteigne le reste des pays européens au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle version du logiciel est déployée sur le Samsung Galaxy Z Flip 5G en Suisse avec version du micrologiciel F707BXXU6GVG5 et inclut le correctif de sécurité d’août 2022, qui intègre correctifs de vulnérabilité liés à la sécurité et à la confidentialité et pour les bogues généraux et les améliorations des performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est sorti en Juillet 2020 avec One UI 2.5 basé sur Android 10au début de l’année dernière, il a été mis à jour pour OneUI 3.0 basé sur Android 11 et au début de 2022 a reçu OneUI 4.0 basé sur Android 12.

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil.

Complètement filtré les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

