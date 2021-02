Ce Samsung Galaxy était le mobile Android le plus vendu de 2020, que se passera-t-il en 2021?

Quel a été le mobile Android le plus vendu de 2020?

Bien que 2020 ait été une année difficile pour le marché de la téléphonie mobile, la vérité est que nous avons pu profiter d’incroyables smartphones comme le Samsung Galaxy S20 FE, le OnePlus 8 ou le récent iPhone 12.

En effet, les ventes n’ont pas été comme attendues par la plupart des marques et la crise sanitaire que traverse le monde a perturbé les plans de toutes les entreprises. Maintenant bien, 2020 a laissé des données qui méritent d’être étudiées.

Ce sont les téléphones les plus vendus de 2020

Comme nous l’avons lu dans Phone Arena, le cabinet de conseil Omdia a révélé quels étaient les smartphones les plus vendus de l’année dernière et sincèrement, quelques surprises que nous rencontrons.

Car si en 2019 l’iPhone XR était un vrai succès commercial, Apple le répétera à nouveau en 2020 mais cette fois avec l’iPhone 11: plus de 37 millions d’unités vendues. Mais attention, Apple est fou car l’iPhone SE 2020 est le deuxième smartphone le plus vendu avec plus de 24 millions d’unités. Fou. Et si vous pensiez que cela restait comme ça, rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. L’iPhone 12 se place en troisième position avec un peu plus de 23 millions d’unités.

Pour voir le premier smartphone Android de la liste, il faut passer en quatrième position et si vous vous attendiez à trouver un haut de gamme, vous vous tromperez à nouveau. Trois Samsung occupent les quatrième, cinquième et sixième positions. Les Galaxy A51, respectivement A21S et A01, des smartphones milieu de gamme qui démontrent la bonne santé de la firme sud-coréenne dans cette gamme de prix.

Nous connaissons tous les raisons du succès de la gamme Galaxy A. Des appareils avec un excellent rapport qualité-prix Cela montre que vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour avoir un téléphone puissant pendant quelques années.

Comme nous en avons discuté dans notre examen du Samsung Galaxy A51, c’est un très joli téléphone avec l’un des meilleurs écrans de sa gamme de prix. Bien sûr, le Galaxy A51 a été l’Android le plus vendu de 2020 mais que se passera-t-il en 2021?

D’une part, on suppose que l’iPhone réussira à nouveau dans les ventes (en l’occurrence l’iPhone 12) et c’est que malgré le fait qu’il y ait peu de détracteurs de la marque, les terminaux de Cupertino balayent année après année. Quant à Android, nous supposons que la tendance ne changera pas excessivement.

Le consommateur de téléphones Android préfère continuer à parier sur le milieu de gamme avant le haut de gamme donc Le futur Galaxy A52 est un bon candidat pour devenir le smartphone Android le plus vendu de cette année. N’oubliez pas que nous connaissons déjà presque tous les détails de cet appareil et qu’il aura un écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD SuperAMOLED et un processeur Snapdragon 720G. S’il sort à un bon prix, le succès est assuré.

