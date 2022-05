Ce Samsung Galaxy bon marché est également mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.1

Partager

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy A32 (4G) en Inde avec la version de firmware A325FXXU2BVD6 et inclut le correctif de sécurité d’avril 2022.

Samsung est devenu le premier constructeur à mettre à jour tous ses terminaux à la fois aux nouvelles versions d’Android et aux correctifs de sécurité les plus récents.

Ainsi, suivant cette stratégie, après avoir récemment mis à jour 12 appareils avec le correctif de sécurité de mai 2022, le géant coréen vient de déployer la mise à jour vers One UI 4.1 basée sur Android 12 dans l’un de leurs Galaxy bon marché les plus populaires, le Samsung Galaxy A32 (4G).

One UI 4.1 avec Android 12 arrive sur le Galaxy A32 (4G) 5G en Inde

Grâce au média spécialisé SamMobile, nous venons d’apprendre que la firme coréenne a déployé la mise à jour vers Android 12 avec One UI 4.1 sur le Samsung Galaxy A32 (4G) initialement en Indemême s’il devrait toucher davantage de régions, dont l’Europe, au cours des prochaines semaines.

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy A32 (4G) d’Indica avec version du micrologiciel A325FXXU2BVD6qui inclut le correctif de sécurité d’avril 2022 qui corrige un total de 80 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore les performances globales de l’appareil.

Cette nouvelle version du logiciel comprend également un certain nombre de fonctionnalités telles que la nouvelle interface graphique basée sur Material Youla refonte des widgets et du dark mode et l’amélioration de certaines applications natives de la marque coréenne comme Calendrier Samsung, Messages Samsung, Mes fichiers Samsung, Internet Samsung et Clavier Samsung.

Le Samsung Galaxy A32 (4G) est arrivé sur le marché au début de l’année dernière avec OneUI 3.0 basé sur Android 11 et maintenant, un peu plus d’un an plus tard, il commence à recevoir OneUI 4.1 avec Android 12.

Les 270 téléphones qui recevront Android 12, et quand le feront-ils

Comme d’habitude, vous pouvez vérifier si vous avez déjà cette mise à jour disponible sur votre Galaxy A32 (4G) simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de la borne. Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre appareil avec la dernière version d’Android et la couche de personnalisation Samsung.

