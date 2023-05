Ce Samsung Galaxy A reçoit une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour Android d’avril 2023 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A33 5G en Europe avec la version de firmware A336BXXU5CWD1.

Le Samsung Galaxy A33 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité d’avril 2023

Malgré le fait que Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de mai 2023 dans certains de ses meilleurs terminaux haut de gamme et milieu de gamme tels que Le Galaxy S23 ou le Galaxy A23 5Gla société coréenne n’oublie pas les téléphones qui ont un mois de retard et continue de les mettre à jour avec l’avant-dernier correctif de sécurité Android.

C’est le cas du Samsung Galaxy A33 5G, un smartphone que nous avons pu analyser en profondeur l’année dernière et qui commence maintenant à recevoir la mise à jour Android d’avril 2023.

Le Samsung Galaxy A33 5G reçoit le correctif de sécurité d’avril et quelques fonctions supplémentaires

Comme l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a commencé à sortir la mise à jour Android d’avril 2023 sur le Samsung Galaxy A33 5G en Europe.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur le Galaxy A33 5G sur le continent européen avec version du micrologiciel A336BXXU5CWD1 et inclut le correctif de sécurité d’avril 2023, qui corrige un total de 66 vulnérabilités de confidentialité et de sécuritécorrige quelques bogues généraux de l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Mais ce n’est pas tout, car cette nouvelle version logicielle apporte également au Galaxy A33 5G quelques fonctionnalités supplémentaires comme Image Clipper, une fonction de l’application Samsung Gallery qui permet d’extraire facilement l’image d’une personne et de la séparer de son arrière-plande manière à pouvoir extraire un portrait d’une photo et partagez-le sous forme d’autocollant dans n’importe quel groupe WhatsApp.

Si vous avez un Samsung Galaxy A33 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit de saisir le paramètres de votre smartphone et cliquez sur l’option Mise à jour logicielle.

Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de toucher le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy A33 5G avec le correctif de sécurité du mois dernier et les fonctionnalités supplémentaires incluses dans cette nouvelle version.

