Ce Samsung à moins de 150 euros a été le mobile Android le plus vendu de 2021

On sait déjà quel était le smartphone Android le plus vendu de l’année 2021 dans le monde. Indice : c’est coréen et très bon marché.

Alors que le troisième trimestre de 2022 touche à sa fin, les habitants de Recherche de contre-point a publié le rapport avec le smartphones les plus vendus au monde au cours de l’année écoulée 2021.

Les chiffres ont un peu varié par rapport aux dernières données, dans lesquelles il était indiqué qu’un seul modèle Android avait réussi à se placer dans le Top 5 du marché mondial. À cette occasion, il n’y a pas un seul smartphone Android dans le top 5 des meilleures ventes.

Dans le Top 10aussi seulement il existe trois modèles Android de deux marques différentes. Le reste des terminaux du classement sont des iPhone.

Galaxy A12, le smartphone Android le plus vendu de 2022

Selon les données de ContrepointRecherchela Le Samsung Galaxy A12 a été le smartphone Android le plus vendu de l’année 2021avec une part de marché de deux%le même que l’iPhone 11.

Juste en dessous se trouve le Xiaomi Redmi 9a, en septième position avec une part de 1,9 %. Le troisième Android qui apparaît dans le classement est le Xiaomi Redmi 9en dixième position avec une part de marché mondiale de 1,1 %.

Déjà en novembre de l’année dernière, le Galaxy A12 avait tout en sa faveur pour devenir l’Android le plus vendu de l’année. C’est, après tout, un Smartphone équilibré et pas cher — il coûte environ 150 euros aujourd’hui —avec une grande batterie et un support de mise à jour plus large que ses rivaux.

Comme je l’ai dit au début, le Top 5 est dominé par Apple, avec le iPhone 12 et 12 Pro Max en première et deuxième position avec des parts de 2,9 et 2,2 % respectivement, suivis par l’iPhone 13, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11, avec des parts de 2,1 %, 2,1 % et 2 % respectivement.

Rubriques connexes: Samsung

Cet article suggère objectif et indépendant produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Andro4all reçoit une commission.

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂