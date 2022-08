Ce RPG chinois pour PC ressemble à Assassin’s Creed ; Cependant, au lieu d’utiliser une lame

Where Winds Meet semble être un projet ambitieux à la hauteur de Assassin’s Creed; donc, c’est un peu étrange que je n’aie jamais entendu parler d’Everstone Studio, le studio derrière tout ça.

Néanmoins, je connais son éditeur : étant donné que NetEase, le deuxième éditeur de jeux en Chine, soutient l’entreprise, il est au moins raisonnable de supposer que le jeu est le RPG d’action en monde ouvert à gros budget qu’il semble être.

J’ai failli manquer de le voir lors de la Gamescom Opening Night Live, mais ça a l’air cool aussi. Comme j’aime la poésie chinoise (vous devriez jeter un coup d’œil à Meng Chiao de temps en temps), j’ai coupé le poème de Li Yu, le dernier empereur Tang du Sud avec lequel la vidéo s’ouvre. Cependant, vers 1h22.

La partie jeu de la bande-annonce passe ensuite au personnage principal explorant une ville. Malgré l’apparence légèrement irrégulière et artificielle de la vidéo, la scène, qui met en scène une trentaine d’habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes dans un espace condensé, est subtilement saisissante.

De plus, vous pouvez faire de l’équitation, de l’alpinisme, marcher dans le vent glacial, flotter dans le style wuxia et tirer sur des barils, ce qui est l’activité de jeu vidéo la plus fondamentale. Les combats semblent être l’action typique de tiret, de combo et de déploiement que vous trouverez dans une aventure en monde ouvert. Selon l’éditeur, les arts martiaux en constituent la base.

Selon NetEase, « l’utilisateur peut dévier les coups adverses, utiliser le Tai Chi pour refléter ses assauts ou utiliser l’athlétisme pour se faufiler devant sa défense et les frapper sous tous les angles ».

« Le joueur a également accès à une variété de talents d’arts martiaux et d’armes à distance, ce qui lui permet de briser les chaînes d’un style de combat et d’utiliser une combinaison de compétences pour détruire ses ennemis, développant ainsi son approche du combat », poursuit le communiqué.

Cependant, Where Winds Meet comprend bien plus que de simples combats. Les premiers mots de la bande-annonce sont pertinents pour l’emplacement du jeu dans les « derniers jours » de la période des Dix Royaumes puisque Li Yu était un plus grand poète qu’un dirigeant et a été pris par la dynastie Song, qui envahirait plus tard les autres royaumes.