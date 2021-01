Ce rover de la NASA en transformation peut aller dans des endroits dont d’autres ne pourraient que rêver

Un nouveau rover «transformateur» en développement à la NASA sera capable d’explorer un terrain accidenté comme aucun rover avant lui.

DuAxle (abréviation de dual-Axel) tire son nom du fait qu’il est composé d’une combinaison d’une paire de deux roues Rovers Axel . Le rover Axel est un simple rover à deux roues avec une longue attache qui se connecte à un véhicule plus grand et stabilise le rover lorsqu’il descend et explore des cratères que d’autres rovers ne pourraient pas gérer. L’Axel est équipé d’un bras robotique capable de collecter des échantillons, ainsi que de caméras stéréoscopiques pour collecter des images.

DuAxel combine deux de ces rovers innovants, avec l’arrière agissant comme une ancre et l’extrémité avant se détachant pour explorer les terrains accidentés. Lorsque DuAxel trouve un cratère, une fosse, une escarpement, un évent ou d’autres terrains extrêmes, il peut s’arrêter, abaisser son châssis et s’ancrer au sol avant de se séparer en deux parties. La moitié arrière du rover reste en place et la moitié avant se sépare, en utilisant une longue attache pour rester connectée à son ancrage et maintenir la stabilité tout en explorant. La moitié avant peut ensuite être enroulée lorsqu’elle est terminée.

Le nouveau rover DuAxel de la NASA se sépare en deux robots à un essieu afin que l’on puisse descendre en rappel une pente trop raide pour les rovers conventionnels. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / JD Gammell)

L’automne dernier, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont testé le rover dans le désert de Mojave. « DuAxel a extrêmement bien performé sur le terrain, démontrant avec succès sa capacité à s’approcher d’un terrain difficile, à ancrer, puis à détacher son rover Axel captif », Issa Nesnas, technologue en robotique chez JPL, a déclaré dans un communiqué de la NASA.

Axel, la moitié avant du rover, a réussi à manœuvrer sur des pentes raides et rocheuses comme l’attendait l’équipe.

L’Axel à deux roues descend la pente tout en étant attaché à son homologue ancré au-dessus de la pente. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / JD Gammell)

Alors que l’Axel à deux roues offre une plus grande flexibilité dans l’exploration, les quatre roues traditionnelles sur un rover spatial sont essentielles pour traverser de grands échantillons de terrain en peu de temps. Et donc, Nesnas et son équipe ont commencé à développer une version d’Axel qui pourrait être attachée à un atterrisseur. Mais, ils ont vite appris que l’attachement à un atterrisseur créait le grand inconvénient de devoir être incroyablement précis en termes de précision d’atterrissage. Le rover Axel devrait être à une distance de propulsion du cratère que les scientifiques voulaient explorer.

Et ainsi, DuAxel est né. «Le principal avantage de DuAxel est mis en évidence lorsque vous avez une incertitude sur le site d’atterrissage, comme nous le faisons sur Mars, ou que vous souhaitez vous déplacer vers un nouvel emplacement pour descendre en rappel et explorer avec Axel», Patrick Mcgarey, technologue en robotique chez JPL et DuAxel membre de l’équipe, a déclaré dans le communiqué de la NASA. Essentiellement, dit-il, DuAxel est un robot transformateur conçu pour l’exploration planétaire.

Le rover DuAxel de la NASA participe ici à des essais sur le terrain dans le désert de Mojave. Le rover à quatre roues est composé de deux robots Axel. Une partie s’ancre en place tandis que l’autre utilise une attache pour explorer un terrain autrement inaccessible. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / JD Gammell)

Alors que DuAxel a été principalement créé avec Mars à l’esprit, le robot ouvre l’accès à de nombreux autres terrains extrêmes qui n’ont pas encore été explorés dans le système solaire – peut-être la lune, Mercure et même certains mondes glacés comme la lune de Jupiter Europe , A déclaré Nesnas.

Laura Kerberr, géologue planétaire au JPL, a déclaré qu’elle trouvait le rover Axel «tout à fait délicieux». Au lieu de se protéger contre les dangers tels que les chutes ou les retournements, comme l’ont fait les rovers précédents, DuAxel est conçu pour y résister.

Le mobile n’a pas encore été testé dans l’espace, mais attend actuellement de se voir attribuer une destination. En attendant, l’équipe DuAxel continue de perfectionner et de mettre à jour sa technologie.

