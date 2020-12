Ce robot se déplace dans l’eau sans avoir besoin d’un moteur, pas même d’électricité

Quand on pense à un robot, un spot Boston Dynamics ou un spot semblable à un humain viendra probablement à l’esprit avant qu’un objet de la taille d’un centimètre se déplace presque au ralenti. Cependant, les robots couvrent une gamme beaucoup plus large et la preuve en est la dernière mise au point par des chercheurs de l’Université Northwestern. C’est en effet un matériau, et ne nécessite ni électricité ni moteurs pour se déplacer.





Comme expliqué par ses propres créateurs, il s’agit un nouveau matériau avec lequel ils ont créé un robot doux. Les robots souples expérimentent davantage les matériaux, leur flexibilité et leur comportement qu’avec les moteurs et les articulations. Ils peuvent être particulièrement utiles pour les tâches difficiles à placer ou à atteindre avec des systèmes complexes ou de l’électricité. Et généralement, ils sont activés et réagissent à certains facteurs externes plutôt qu’à leur propre énergie interne. A titre d’exemple, le tentacule gonflable ou le robot sauteur qui imite un guépard.

C’est ce que fait ce nouveau robot logiciel de la Northwestern University, grâce aux propriétés du matériau utilisé, peut bouger lorsqu’il est activé par la lumière et un champ magnétique rotatif externe. Cela le rend idéal pour le fabriquer dans des tailles minuscules et l’utiliser dans des environnements aussi particuliers qu’un corps humain, en raison de la façon dont il peut se comporter dans différentes réactions chimiques.

Tentacules pour marcher, rouler et transporter des objets

Le robot est en fait un ensemble de quatre membres qui forment une sorte de croix ou de symbole plus. Avec cette forme, le matériau peut marcher, ramasser des objets pour le transport, gravir des pentes ou même danser et sauter pour se débarrasser des charges qui peuvent être collantes. La vidéo suivante illustre très bien ces actions:

Le grand avantage de ce nouveau robot doux est sa vitesse. Les chercheurs disent qu’il est capable de faire un pas par seconde. Il s’agit d’une vitesse étonnamment élevée pour un robot spongieux, qui est normalement très lent. Pour y parvenir, il utilise des champs magnétiques et de la lumière pour s’activer et se déplacer plus rapidement. Le robot a de petits filaments de nickel ferromagnétique à l’intérieur qui lui permettent de se baisser et d’effectuer les mouvements souhaités.

Une armée microscopique de robots spongieux comme ceux-ci, ils peuvent théoriquement être activés et actionnés de manière coordonnée en appliquant le même champ magnétique et la même lumière. Ce serait idéal par exemple pour transporter différents médicaments ou autres articles dans le corps humain, voire pour éliminer un composant indésirable. Des recherches sont encore nécessaires pour y parvenir.

Via | Université du nord-ouest