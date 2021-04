Ce robot autonome tue 100000 mauvaises herbes par heure à l’aide de lasers, 20 fois plus qu’un humain

Carbon Robotics ne produit pas de robots humanoïdes ou en forme de chien comme Boston Dynamics. Au lieu de cela, il se consacre à la création robots fermiers. Votre robot de troisième génération n’a qu’un seul objectif:creuser avec les mauvaises herbes. Et il le fait 20 fois mieux qu’un humain.





Les mauvaises herbes privent les cultures des agriculteurs d’espace, de lumière et de nutriments. De même, ils peuvent parfois aider les insectes ravageurs à se propager et à endommager les cultures. C’est pour ça que le contrôle des mauvaises herbes est généralement effectué pour y mettre fin et préserver les récoltes.

Il existe différentes options pour le contrôle des mauvaises herbes, par exemple avec herbicides chimiques ou récolte à la main d’herbes. La première méthode peut également contaminer l’eau et le sol, endommageant par conséquent les cultures. Le second est un travail lent et fastidieux que tout le monde n’est pas disposé à faire.

Le robot fermier

La solution de Carbon Robotics est un véhicule autonome qui prend en charge vérifier les cultures, détecter les mauvaises herbes et les tuer. Le véhicule est complètement autonome et ne nécessite aucun humain pour le conduire ou le superviser. Il est même chargé de suivre tout le champ passant entre les lignes de culture.

L’arme du robot est une série de lasers en bas chargés d’éliminer les herbes. Il dispose également d’une multitude de capteurs et de 12 caméras qui analysent le sol pour différencier les mauvaises herbes des cultures. Une fois terminé, il projette les faisceaux laser dirigés directement sur les mauvaises herbes et sans endommager le reste de la récolte.

L’entreprise dit son robot autonome peut tuer plus de 100000 mauvaises herbes par heure et 15 à 20 acres de cultures en une journée. Dans le contexte, un agriculteur humain vérifie environ un acre de cultures par jour.

Le « mais » ici se trouve dans le prix à payer pour le robot fermier. Carbon Robotics a refusé de divulguer le prix exact, bien qu’ils aient indiqué au Seattle Times qu’il était de plusieurs centaines de milliers de dollars. Quoi qu’il en soit, pour le moment, il ne sera pas possible d’acheter, ils ont déjà vendu toutes les unités disponibles de ce 2021. Il y aura des options pour le louer également au lieu de payer le prix total.

Via | Pensée libre

Plus d’informations | BusinessWire