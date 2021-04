Ce robot autonome est en fait un chargeur pour véhicules électriques: il promet 600 km d’autonomie en moins de deux heures

Rowenta Aspi Robot ROWENTA RR7755WH X-PLORER Ser

Profitez d'une maison propre et nette sans effort grâce au dernier robot aspirateur de Rowenta : l'Explorer Serie 80. Autonome et malin, il vous garantit un nettoyage impeccable et vous fait gagner du temps ! L'innovation au service de votre maison Avec le robot aspirateur Explorer Serie 80, Rowenta signe le robot le plus intelligent pour votre maison et vous garantit un nettoyage sur mesure sans effort. Grâce à une technologie intelligente et une navigation ultra-précise, Explorer Serie 80 navigue dans tous les coins de votre maison et vous assure un nettoyage millimétré ! Conçu pour s'adapter à tous vos besoin, l'Explorer Serie 80 dispose d'une brosse Animal Turbo qui capture tous les poils oubliés par votre compagnon à quatre pattes. Doté du système Aqua Force, le robot aspirateur Explorer Serie 80 ne se contente pas d'être un simple aspirateur, mais utilise l'eau pour laver le sol à chaque passage. Connecté et malin pour votre quotidien Rowenta a conçu son robot aspirateur Explorer Serie 80 pour s'adapter au mieux à votre quotidien. Votre robot est donc compatible avec votre assistant vocal Alexa d'Amazon ou Google Assistant, et répond à vos commandes de votre smartphone via l'application mobile Rowenta Robots, compatible iOS et Android. Recevez des notifications et programmez votre robot, la technologie Rowenta s'occupe du reste. Les trois modes de puissance de votre robot aspirateur Explorer Serie 80 vous permettent de programmer l'appareil selon trois