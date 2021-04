Ce revitalisant se porte sous votre chemise et vous rafraîchit même au soleil

Un climatiseur qui vous suit partout et vous rafraîchit même à l’extérieur de la maison, lorsque par exemple vous êtes sous le soleil brûlant de l’été. C’est la deuxième version du Reon Pocket, un climatiseur portable lancé par Sony l’année dernière et qui vient maintenant dans une version encore plus «glaciale». Quant à la première version, il s’agit également dans ce cas d’un appareil à porter sous la chemise derrière le cou et capable de refroidir l’utilisateur en absorbant la chaleur et en libérant une brise agréable. Le premier modèle a pu abaisser la température de 13 degrés, tandis que la deuxième proposition promet de doubler l’efficacité.

Si dans le premier cas le Reon Pocket était proposé pour rafraîchir les promenades dans la chaleur estivale, cette deuxième variante appelée simplement Reon Pocket 2 est également associée à activité physique légère, comme une partie de golf. Pour cela, Sony s’est associé à certaines marques telles que Le Coq Sportif, Munsingwear et Descente pour créer des vêtements pour les golfeurs avec une poche spéciale dans laquelle insérer l’appareil. Comme pour la première version, en effet, le climatiseur doit être inséré dans un compartiment à vêtements pour fonctionner.

Dans le cas du deuxième modèle, cependant, la société a également produit un accessoire qui, une fois attaché au cou, permet de placer le conditionneur sous tout type de vêtement, même ceux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour supporter l’appareil. Une solution beaucoup plus confortable que par le passé: avec le premier Reon Pocket, les utilisateurs devaient porter un T-shirt spécial avec une poche positionnée derrière le cou. Le Reon Pocket 2 est aujourd’hui disponible au Japon pour 14850 yens, soit environ 138 €. Aucun projet n’a été annoncé pour lancer l’appareil sur d’autres marchés également.

