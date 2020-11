Ce qu’un lecteur MP3 jouant au milieu du plus ancien désert de la Terre peut nous apprendre sur la façon dont la technologie nous change

‘Namib’ dans la langue nama, la langue de la tribu qui l’a parcourue depuis des temps immémoriaux, signifie «énorme». Et il en est ainsi: 81 000 km² de terres arides, stériles et désertes. À tel point que si, à la suite d’un étrange naufrage, vous atterrissiez sur la côte namibienne, vous auriez entre 80 et 200 kilomètres de soleil, de sable et de terre morte. Vous serez dans le plus ancien désert de la planète, celui qui est comme ça, sans plus, depuis 55 millions d’années.

Un bon endroit, pour le reste, pour faire des expériences. Des choses comme tester une version moderne de cette vieille expérience de pensée faussement attribuée à George Berkeley, « Si un arbre tombe dans une forêt et que personne n’est là pour l’entendre, fait-il un son? ». Ou du moins c’est ce qu’un jeune artiste namibo-allemand a dû penser fin 2018 lors de la mise en place d’une installation sonore à un endroit inconnu du désert du Namib.

« La pire installation sonore de l’histoire »

Sur la BBC, Siedentopf a déclaré qu’il s’attendait à ce que la chanson soit jouée pendant encore 55 millions d’années dans le désert. «La plupart des pièces de l’installation ont été choisies pour être aussi durables que possible», précise-t-il. Et rien que pour cela, j’ai été sur le point de rejeter l’affaire et de vous parler d’autre chose. Il suffit de regarder le fudge technique qu’ils ont assemblé sur le Namib pour savoir que Non seulement cela ne durera pas 55 millions d’années, mais cela durera à peine 55 secondes.

Est-ce que, dans ce qui serait le comble de l’impudeur artistique, le nom de l’installation est « Toto forever » (Toto est le groupe qui a sorti la chanson qui joue le MP3). Puis il l’a corrigé un peu en disant qu’il était « sûr que l’environnement rude du désert dévorera l’installation » et en reconnaissant qu’il y avait des compatriotes à lui qui « disent que c’est probablement la pire installation sonore de l’histoire ». Cependant, Ce n’est pas ce que j’ai trouvé le plus intéressant dans l’installation.

Avouons-le, même avec Elon Musk sur le point d’envoyer quatre astronautes à la Station spatiale internationale, il semble probable qu’il y aura un avenir proche dans lequel il n’y aura ni arbres, ni forêts. La signification de la phrase de l’arbre qui tombe dans la forêt restera accessible peu importe comment les choses changent, mais cela ne se produira pas avec tout.

Quand la technologie nous change sans nous en rendre compte

Eugene Zhyvchik

Il y a une histoire dans laquelle l’écrivain argentin Hernán Casciari raconte que, alors qu’il racontait à sa fille l’histoire de Hansel et Gretel et expliquait le moment où ils se perdaient dans la forêt Sans pouvoir suivre la trace du fil d’Ariane, sa fille a répondu, le retirant du drame: « Ce n’est pas grave. Qu’ils appellent le père sur son portable. »

A ce moment, Casciari a réalisé « à quel point la littérature serait épouvantable – tout cela, en général – si le téléphone portable avait toujours existé, comme le croit ma fille de quatre ans. Combien de classiques auraient perdu leur nœud dramatique, combien d’intrigues seraient mortes avant de naître, et surtout avec quelle facilité les subtilités les plus célèbres des grandes histoires de fiction auraient été résolues »et donne des exemples.

« Avec un téléphone entre vos mains, par exemple, Penelope n’attend plus avec incertitude le retour du guerrier Ulises« Et » Le Petit Chaperon Rouge alerte sa grand-mère à temps et l’arrivée du bûcheron n’est pas nécessaire. « Avec un téléphone, le Colonel a quelqu’un pour écrire un message, même s’il s’agissait de spam. Et Tom Sawyer ne se perd pas dans le Mississippi, grâce au Service de localisation des personnes de Telefónica « .

Ce dernier est curieux car, aujourd’hui, douze ans après que Casciari ait publié l’histoire, Pourquoi Sawyer voudrait-il que le service de localisation des personnes de Telefónica ait Google Maps? C’est le cœur de l’artichaut: parce que, comme je le dis souvent, l’important n’est pas de savoir si le conteur argentin a raison et la littérature classique est devenue invraisemblable. En fait, la littérature classique est depuis longtemps devenue invraisemblable pour des raisons souvent étrangères à la technologie mobile.

L’important, du moins en ce qui concerne sa connexion avec « Toto Forever », est qu’il ne s’était pas rendu compte: les mobiles étaient là et il n’avait pas réalisé. J’y pense souvent pendant que je regarde les dernières nouvelles des séries et des films: ne portent-ils pas de masque parce qu’ils ont été abattus avant la pandémie ou parce que dans une décision artistique ils pensaient que les masques les ancraient trop dans le présent? Heureusement, notre cerveau travaille contre la montre pour que nous ne remarquions pas ces petites différences, pour construire un compte rendu unitaire de ce que nous et notre monde sommes.

À propos de « Si un lecteur MP3 joue une chanson au milieu du désert du Namib et qu’il n’y a personne pour l’entendre, est-ce que cette chanson est en cours de lecture?«Mieux vaut penser aux philosophes.