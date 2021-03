Ce qui vient après est dirigé vers Nintendo Switch le mois prochain

Ce qui vient après est une aventure unique à défilement horizontal de Flynns Arcade et Rolling Glory Jam. Le titre devrait sortir le 1er avril et la bande-annonce contient une grande variété de nouvelles informations. C’est une histoire de s’aimer soi-même alors que les joueurs suivent une fille dans son voyage vers l’au-delà et retour.

Ce titre vient du même créateur aimant de Coffee Talk et présente une histoire unique pour les joueurs. C’est une lettre d’amour à ceux qui croient qu’ils sont un fardeau, et elle s’accompagne d’un voyage vraiment unique qui ne manquera pas de dynamiser et de revitaliser les fans.

Entrez dans une aventure à défilement horizontal qui parle d’amour, de voyages et de l’importance de soi. Aidez Vivi à rentrer d’un merveilleux voyage en train vers l’au-delà. C’est une aventure lente et méditative, et les joueurs sont encouragés à profiter de leur temps dans ce monde fantastique.

Dans cette histoire, Vivi se retrouve dans un train qui emmène les gens vers la prochaine vie. C’est un voyage à la suite de ceux qui sont morts, et les nombreuses âmes ont des histoires à raconter.

Le train ne transporte pas seulement des personnes, mais des animaux, des plantes et tout le reste ont une maison dans ce voyage unique. Suivez le train et découvrez l’amour, les regrets, la vie et la mort en parlant aux esprits et en apprenant les vérités de leur vie.

Ce voyage profondément émouvant est présenté de manière unique et légère alors que les joueurs découvrent une pincée de comédie et de philosophie parmi les éléments de la narration. C’est une courte histoire réconfortante qui restera fidèle aux fans alors qu’ils partent en voyage amoureux.

Le jeu est coloré et unique car les joueurs voient évoluer les teintes et les nuances. C’est un voyage au pays des morts, et vous êtes un invité parmi les passagers très calmes.

Le gameplay est facile à apprendre et simple, permettant aux joueurs de se concentrer sur le récit et l’auto-exploration. Entrez dans un voyage personnel qui apprend aux joueurs à s’aimer eux-mêmes et ouvrez votre cœur à un monde d’individus attentionnés et aimants.

Attention, ce titre contient des visuels et des mentions de suicide et d’automutilation. Bien que le voyage soit agréable pour la plupart des publics, le titre contient une nuance plus sombre.

Ce qui vient après est disponible sur Vapeur et sera bientôt lancé pour le public de la console. Quiconque se sent seul ou bouleversé pendant la pandémie voudra peut-être trouver du réconfort dans cette aventure unique et chaleureuse.