« Ce qui s’est passé dans le dernier chapitre de » The Ingalls Family « 

Depuis sa sortie en septembre 1974, « La famille Ingalls » («La petite maison dans la prairie», dans sa langue d’origine) a captivé le public en ne manquant aucun chapitre de l’histoire racontée par la vie à la frontière.

Alors que l’intrigue qui a suivi Charles Ingalls, sa femme Caroline et leurs trois filles – Mary, Laura et Carrie, qui vivaient dans une ferme à Walnut Grove, Minnesota – étaient très à l’écoute, le spectacle a pris fin en mars. 1983, après neuf ans d’émission.

Si vous êtes l’un des fans de cette série d’antan, qui a été diffusée d’innombrables opportunités à travers le monde, on vous rappelle le dernier épisode, qui a sans doute laissé non seulement les acteurs mais les téléspectateurs émus.

La série est basée sur la saga du livre éponyme de Laura Ingalls Wilder. (Photo: NBC)

LE DERNIER CHAPITRE DE «LA FAMILLE INGALLS»

Le dernier chapitre de la saison 9 de « The Ingalls Family » s’intitulait « Hello and Goodbye », qui parlait de M. Edwards et du garçon muet dont il s’occupait. Dans cet épisode, le père du mineur revient et emmène son fils. En conséquence, M. Edwards emménage dans la nouvelle pension de Laura. Cependant, il y avait plus.

Pour donner la meilleure clôture, une spéciale de près de deux heures a été faite et quelle meilleure façon de le faire avec un téléfilm qui a été lancé en février 1984 où étaient Charles Ingalls, Caroline et leur fille Laura, qui portait le nom « Petite maison: le dernier adieu ».

L’intrigue montre Charles et Caroline voyageant en train de la grande ville à Walnut Grove pour visiter Laura. Pendant qu’ils sont sur place, les habitants de la ville apprennent qu’un magnat des chemins de fer prétend avoir un droit sur cette ville, car il prétend qu’elle a été construite sur son terrain, a-t-il publié. Aide-mémoire.

Avant l’annonce d’expulsion contre ceux qui n’iront pas travailler avec le nouveau propriétaire, tout le monde accepte de céder les espaces qu’il occupe, mais cela ne leur facilitera pas la tâche. Laura décide de casser les fenêtres de sa maison pour que le propriétaire ne puisse pas les avoir. La même chose est faite par le reste des colons qui décident de ne lui donner que les terres qu’ils occupent. C’est ainsi que Wilder Almanzo fait exploser la ville avec de la dynamite, un bâtiment à la fois.

Tout le monde a pleuré quand ils ont trouvé l’ensemble de « The Ingalls Family » dans les décombres. (Photo: NBC)

À QUOI ÉTAIT LE DERNIER JOUR D’ENREGISTREMENT?

Le dernier jour du tournage de la célèbre série, l’ensemble du casting s’est rendu sur le plateau et voir tout démoli a laissé les acteurs et les responsables de la production sous le choc. «Je ne savais pas à quoi m’attendre lorsque nous avons tourné le virage, mais je ne m’attendais pas à ce que j’ai vu. Il n’y avait rien là-bas. Toutes les affaires avaient disparu « A raconté Melissa Gilbert.

Selon l’actrice qui a donné vie à Laura Intgalls, tout le monde était tellement choqué qu’ils ne pouvaient pas croire ce qu’ils regardaient et ressentaient un grand vide car l’endroit où ils avaient grandi n’était plus là.

«Je me suis arrêté et j’ai regardé en état de choc la zone où la ville s’était développée. Il était petit. Juste des tas de gravats. Il y avait quelque chose de profond qui nous laissait tous sans voix. Voir cette ville, bien que faite pour la télévision, réduite en poussière nous a donné l’impression que nous avions tous perdu un parent préféré. Nous étions comme une famille réunie à un enterrement. Tout le monde était en état de choc. « , il a mentionné.

L’explosion de l’ensemble de « The Ingalls Family ». (Photo: NBC)

Il a dit que la seule structure qui était restée debout était l’église, bien que certaines pièces manquaient dans le mur à cause de l’explosion du restaurant Oleson’s Mercantile et Nellie’s. « Je suppose que Mike n’avait pas les couilles pour faire sauter ».

Après être revenu à lui-même, tout le monde s’est mis à pleurer: acteurs, équipe de production, maquilleurs. En fin de compte, après le déjeuner, l’ensemble du casting a filmé leur dernière prise: « Nous avons tous quitté la ville de l’église en chantant » Onward Christian Soldiers « », il a déclaré.