Ce qui se trouve sous le réalisateur explique la fin déconcertante de son coup d’horreur Netflix

Atterrissage en VOD fin 2020 pendant la pandémie, Ce qui se trouve en dessous n’a pas réussi à faire sensation auprès du public. Mais ses débuts sur Netflix ont été une histoire différente, car le thriller d’horreur sur un Merman a dominé les charts en streaming. Le film, qui a été écrit et réalisé par Braden R. Duemmler, est devenu en quelque sorte un phénomène Netflix en devenant la nouvelle version regardée n ° 1 de l’application. Mais beaucoup ont été déconcertés par la fin, que certains membres du public ont trouvée assez déroutante. Attention, il y a des spoilers à venir au cas où vous n’auriez pas regardé Ce qui se trouve en dessous à l’instant.

Alors, que se passe-t-il avec cette fin? Le film suit une jeune fille de 16 ans socialement maladroite qui rencontre le fiancé de sa mère, un homme dont le charme, l’intelligence et la beauté semblent trop parfaits pour être humains. Ce que c’est. Au fur et à mesure que le thriller se déroule, il devient évident que l’homme en question est un monstre de poisson. Certains préfèrent le terme Merman.

Ema Horvath joue le rôle de Liberty Wells, 16 ans, qui rentre du camp et est immédiatement dérangé par l’homme beaucoup plus jeune nommé John Smith, joué par Trey Tucker, qui ne semble intéressé que par l’imprégnation de sa mère jouée par Tarte américaine et beauté américaine favori Mena Suvari. Smith prétend être un généticien aquatique étudiant les lamproies. Mais il devient vite évident pour le public qu’il est un pêcheur comme nous n’avons pas vu depuis Guillermo Del Toro. La forme de l’eau. Seul cet homme a un ordre du jour sinistre.

Contrairement à la plupart des films d’horreur couper-coller de la fin, Ce qui se trouve en dessous prend une tournure étrange dans son troisième acte, et la fin a laissé beaucoup de gens confus. Liberty Wells se réveille dans un récipient en forme de diamant qui se remplit d’eau. Ema Horvath se révèle alors être assise parmi un certain nombre d’autres « cellules » d’apparence similaire, toutes occupées par des femmes. La toute dernière seconde du film montre Liberty qui sourit alors qu’elle est complètement submergée sous l’eau.

Braden R. Duemmler dit qu’il a reçu beaucoup de messages haineux depuis la sortie de Ce qui se trouve en dessous sur Netflix. Et maintenant, il répond pour la fin. Quiconque a regardé le film avec des sous-titres apprendra que John Smith the Merman est en fait un extraterrestre.

« J’ai entendu le [cat] est sorti du sac parce que, si vous mettez les sous-titres, il dit apparemment « Bruits extraterrestres ». Alors, oui, je dirais qu’il est une espèce d’une autre planète. Je ne veux pas le déballer beaucoup plus que ça. Je dirais que si vous avez manqué quelque chose, revenez peut-être à l’époque où Libby conduit la voiture pour voir dans le lac et regarder ce qu’elle voit. Nous pourrions nous en mêler davantage, si vous le souhaitez. «

Donc en gros Ce qui se trouve en dessous est un film qui nécessite un visionnage répété. Apparaissant un peu méfiant, le réalisateur a plongé plus profondément dans cette fin. Le thriller a en fait une deuxième fin qui montre plusieurs autres Merman qui ressemblent à John Smith en train de creuser des femmes hors des murs. Braden R. Duemmler explique ce qui se passe.

« D’accord. Je l’ai vu comme John est conçu par son espèce. C’est un exosquelette qui a été conçu comme un piège à mouches de Vénus. Bien que l’exosquelette soit le même, l’algorithme change pour chacun. L’un d’eux est un scientifique et une sorte de ringard. L’autre est une sorte de hipster. L’autre est un peu rock’n’roll. Ils le font pour attirer des personnalités différentes, mais ils recherchent toujours la même chose, ce qui est très clair dans le dernier plan. Ils Je collectionne des spécimens. Et je dirais à tous ceux qui se sont sentis mal à l’aise tout au long du film, de revenir en arrière et d’écouter les répliques de John, et d’imaginer qu’il parle de Libby et de Michelle comme des spécimens au lieu de personnes, puis tout d’un coup ses choix de mots ont plus de sens. «

Il continue d’inclure cette information pour les téléspectateurs qui restent mystifiés par la fin mystérieuse.

« Ils convergent tous lorsque les flics convergent, parce qu’ils ne veulent pas laisser d’empreinte. Ils sont beaucoup plus forts, plus rapides, plus intelligents que nous, ont des sens accrus, c’est une espèce beaucoup plus avancée, donc ils peuvent effacer un espace en un rien de temps. «

La cellule dans laquelle Liberty se trouve à la fin est en fait à l’intérieur d’un OVNI, ce qui est confirmé à 100% par le réalisateur scénariste, « Oui, c’est le cas. C’est la coque d’un vaisseau spatial. » Et ce sourire d’Ema Horvath craque à la fin du film?, « Elle peut respirer sous l’eau et elle s’en rend compte. Elle n’a pas encore été imprégnée. Elle a été amenée pour d’autres expériences. La lumière bleue est l’appareil qui permet aux choses de respirer. sous-marin. »

Bien que la fin soit déroutante, Braden R. Duemmler ne pense pas qu’il reviendrait et changerait quoi que ce soit. Comme il le souligne, il a tourné le thriller avec un budget restreint et ne sait pas qu’il élaborerait sur quoi que ce soit au-delà de ce qui est vu dans le film lui-même. De plus, avec sa popularité sur Netflix, il y a toujours la possibilité d’une suite qui plonge plus profondément dans les mystères que les fans ont actuellement laissés. Si vous voulez en savoir plus sur certains des autres moments déroutants trouvés dans le film, le cinéaste a plus de réponses sur Entertainment Weekly.

Sujets: ce qui se trouve en dessous