Ce qui ne peut pas manquer dans un film Star Wars selon son éditeur historique

Disney

Ce mercredi marque une nouvelle journée de guerres des étoiles, regroupés sous la devise « Que le 4 soit avec vous ». Une nouvelle série mettant en vedette Obi-Wan Kenobi arrivera à la fin du mois.

©IMDBQuelques personnages emblématiques de la saga.

Depuis le milieu des années 1970, lorsque le premier de tous les films de guerres des étoiles, le fandom n’a cessé de croître. Grâce à l’accueil qu’il a eu, il est devenu un emblème de la culture pop, avec des personnalités telles que Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher comme références, et la production de nouvelles histoires qui ont élargi cette saga. Aujourd’hui disponible en Disney+vous pouvez regarder tous les films, y compris le spin-off de voyou Oui Solo : Une histoire de Star Warsainsi que les séries de cet univers.

Au-delà des critiques que les trois films qui composaient la trilogie de préquels nés avec la menace fantôme en 1999, ou les suites venues de le réveil de la force en 2015, personne n’a jamais douté qu’ils faisaient partie du monde de guerres des étoiles. Dans ce contexte, la chose intéressante est de réfléchir à ce qui décide si une production fait partie de la saga ou non, et il y a un membre crucial de cet univers qui a une réponse.

Paul Hirsch était l’un des trois éditeurs crédités de Un nouvel espoir (qui s’appelait à l’origine guerres des étoiles), et c’est lui qui s’est ensuite chargé de monter ce qui, pour beaucoup, est le meilleur film de la franchise : L’empire contre-attaque. Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvéle directeur a précisé ce qui, à son avis, aide le mieux à comprendre si un produit doit ou non être considéré comme faisant partie de la famille guerres des étoiles.

« Qu’est-ce qui définit un film ? guerres des étoiles? Ce n’est pas Luke Skywalker. Certaines préquelles ne parlent pas de lui. Ils ne sont pas les acteurs parce qu’ils changent les acteurs pour d’autres personnes. Ma théorie est que ce qui les définit comme des films d’action guerres des étoiles est la conception de la productionaffirmé Hirsch. Ainsi, il commença à énumérer : « Les costumes stormtrooper, les Dark Vador, la conception des costumes en général, les vaisseaux spatiaux et autres, les effets sonores et la musique. Vous enlevez une partie de cela et ça ne ressemblera pas à un film. guerres des étoiles. Vous pouvez changer les personnages, les acteurs et tout le reste, et c’est toujours guerres des étoiles”.

La prochaine grande sortie de Star Wars

Ce mois sera très important pour les amoureux de guerres des étoiles puisque, enfin, ils pourront voir Ewan McGregor redevenir Obi Wan Kenobi, dans la série à titre de son personnage. De la trilogie préquelle, le Obi Wan depuis mcgregor C’était quelque chose que beaucoup ont sauvé et ont toujours voulu qu’il ait une seconde chance. Deux décennies plus tard, il reviendra dans la saga galactique avec une série qui présentera ses deux premiers épisodes le 27 mai et mettra également en vedette le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂