Ce qui ne nous a pas tués sur «  Mars  » ne fait que nous rendre plus forts – Rapport du commandant: sol 13

Les membres d’équipage de Valoria 1 prennent un «Marswalk» à l’extérieur de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: gracieuseté de Hillary Coe)

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle commande la mission de deux semaines Valoria 1 et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission Valoria 1 Mars à HI-SEAS

Sol 13 (30 janvier 2021)

Nous avons survécu. Nous avons survécu non seulement la nuit, mais aussi le reste de notre mission. Notre séjour sur Mars n’a pas été la plus douce. Cependant, comme on dit, une mer douce ne fait pas de bons marins. Une mission facile ne nous aurait pas fourni la formation de survie nécessaire dans des environnements extrêmes que nous recherchions tous. Ensemble, nous avons pu faire des sacrifices et trouver des solutions à tous nos problèmes en équipe. C’est aux heures les plus sombres et les plus froides, littéralement, que nous nous sommes le plus liés et avons réalisé à quel point nous avons besoin les uns des autres sur Mars pour accomplir nos objectifs de mission.

Les thèmes de notre mission ressemblent dans une certaine mesure aux premiers films Star Wars. Comme l’a dit Hillary Coe, responsable de la communication scientifique, l’équipage a d’abord traversé une phase de «nouvel espoir». C’est à ce moment-là que nous avons pensé que nous pouvions réparer notre générateur de secours pour résoudre notre problème de mode basse consommation, qui était dû à une énorme tempête de poussière sur Mars (alias tempête de pluie sur la grande île d’Hawaï). Nos panneaux solaires ne pouvaient pas nous fournir suffisamment d’énergie pour survivre dans l’habitat lorsque la tempête faisait rage pendant des jours, selon le rapport de mon précédent commandant au sol 8.

En relation: L’équipage du Valoria 1 se bat pour survivre à la nuit – Rapport du commandant: sol 8

Toutes les laitues de «l’arbre» ​​de la serre hydroponique LettuceGrow ont été nommées par les membres d’équipage. (Crédit d’image: gracieuseté de Hillary Coe)

Livre de Mars: 22,99 € chez Magazines Direct A lire : Victor Glover devient le premier astronaute noir à arriver à la station spatiale pour un séjour de longue durée En 148 pages, explorez les mystères de Mars. Avec la dernière génération de rovers, d’atterrisseurs et d’orbites se dirigeant vers la planète rouge, nous découvrons encore plus de secrets de ce monde que jamais. Découvrez son paysage et sa formation, découvrez la vérité sur l’eau sur Mars et la recherche de la vie, et explorez la possibilité que le quatrième rocher du soleil soit un jour notre prochaine maison.

Des drones d’une station martienne voisine sont venus nous aider (alias les ingénieurs de l’équipe HI-SEAS). Hélas, même les drones n’ont pas pu résoudre le problème du générateur pendant la tempête. Cette phase s’appelait: «Le générateur contre-attaque». Alors que l’équipage était un peu découragé, nous étions plus préoccupés par les différentes salades que nous cultivions dans notre serre hydroponique LettuceGrow. En raison du mode ultra-faible consommation pendant cette phase, la serre a été éteinte. Les plantes dépendaient donc principalement des rayons solaires passant par notre petite fenêtre et de l’arrosage manuel par Officer Coe.

À ce moment-là, mes membres d’équipage étaient devenus très attachés aux plantes. Ils les ont même nommés. Sous la pression des pairs, j’ai également nommé l’une des salades « Nádej », qui signifie « espoir » dans ma langue maternelle slovaque. Il rejoint ainsi les rangs de Treebeard, Gangsta-G, Sally the Salad, Tank et autres. Grâce à une collaboration avec le programme éducatif australien STEM Punks, nous disposions d’une variété de micro-capteurs que nous pourrions utiliser pour surveiller différentes conditions environnementales du sol des plantes, telles que l’humidité et la température du sol.

Alors que les plantes semblaient passer en mode super basse puissance dans l’habitat, l’équipage est resté très inquiet jusqu’à la phase finale de notre aventure spatiale martienne: «Le retour de la puissance». Les drones ont pu résoudre le problème du générateur et la tempête de poussière s’est finalement calmée, nous permettant de passer en mode « juste » basse consommation. Les plantes ont survécu et nous aussi.

En relation: Comment faire pousser des cultures sur Mars

Cmdr. Michaela Musilova partage son histoire personnelle et sa biographie « La femme de Mars » (« Žena z Marsu » en slovaque) avec l’équipage de Valoria 1. (Crédit d’image: gracieuseté de Hillary Coe)

Ce qui ne nous a pas tués nous a rendus plus forts – en tant que personnes et en tant que famille spatiale. Cela était en partie dû aux contributions désintéressées de chacun à la mission dans l’espoir d’aider chaque membre de l’équipe et de faire de notre habitat un foyer pour nous, malgré les conditions extrêmes. C’est aussi grâce au partage d’histoire personnelle que j’ai encouragé l’équipage à faire. Nous avons parlé de nos passions, de nos projets pour l’avenir et de ce qui nous a fait devenir ce que nous sommes. Je suis très reconnaissant à l’équipe d’avoir écouté mon histoire, que j’ai partagée avec des photos et ma biographie « La femme de Mars » (« Žena z Marsu »).

Je n’oublierai jamais la joie sur les visages de tout le monde quand j’ai annoncé que nous avions enfin assez de puissance pour faire de l’eau chaude pour le thé et le café. Aussi ridicule que cela puisse paraître, les gens ont parfois besoin d’être exposés à des situations extrêmes pour commencer à apprécier les choses les plus simples de la vie: l’eau chaude, les plats chauds et la compagnie des autres. L’équipage s’est encore plus réjoui lorsque j’ai pu augmenter notre température dans l’habitat HI-SEAS de quelques degrés de plus que les 59 degrés Fahrenheit (15 degrés Celsius) auxquels elle avait été fixée pendant notre crise électrique.

Officier Michael Barton travaillant sur le rover Androver de RoboTech Vision à HI-SEAS. (Crédit d’image: gracieuseté de Hillary Coe)

Ce qui m’a le plus fait rire, c’est quand tout le monde était extatique de pouvoir se doucher pendant 1,5 minute avec une canette de beurre d’arachide! L’équipage n’est autorisé à utiliser que moins de 100 gallons (380 litres) toutes les deux semaines au cours de leur mission martienne simulée, de sorte que les douches sont généralement sacrifiées au profit d’économiser autant d’eau que possible pour boire et cuisiner. L’équipage de Valoria 1 a fait un travail incroyable pour économiser de l’eau lors de la cuisson et du nettoyage de la vaisselle que nous avions de l’eau à dépenser pour ces soi-disant «douches à seau». Encore une fois, ce sont les petites choses de la vie que beaucoup de gens ne semblent pas réaliser et apprécier sur Terre tant qu’elles ne leur sont pas enlevées.

«Le retour de la puissance» n’a cependant pas été une phase simple, car le temps a continué à nous tourmenter jusqu’à la toute fin de notre mission. Néanmoins, nous avons pu intégrer plusieurs Marswalks pendant les courts intervalles entre les tempêtes de poussière martiennes. Lors d’un Marswalk, l’officier du génie Michael Barton a testé le rover appelé Androver, de la société slovaque RoboTech Vision, sur le terrain volcanique difficile du volcan Mons Huygens (ou Mauna Loa à Hawaï). Le rover a réussi à surmonter la plupart des obstacles avec succès, tout en étant télécommandé à partir de l’habitat.

Cmdr. Michaela Musilova recueille des échantillons extrémophiles dans une grotte de lave pour la recherche en astrobiologie. (Crédit d’image: gracieuseté de Hillary Coe)

J’ai également pu collecter des échantillons de microbes dans des grottes de lave voisines lors d’un Marswalk pour la recherche en astrobiologie. Ces extrémophiles, formes de vie extrêmes, pourraient potentiellement exister dans des grottes de lave sur Mars. Pour ces raisons, j’ai collaboré avec des équipes de la NASA Goddard et Honeybee Robotics pour mieux comprendre comment les microbes peuvent survivre dans ces environnements et de quels outils nous aurons besoin pour les trouver et les collecter sur Mars. L’officier des opérations Karin Metzgar a également pu créer des modèles 3D de l’habitat HI-SEAS, comme test pour collecter ces données à partir de grottes de lave. Ses données pourraient être incorporées dans des drones ou des robots pour aider à éviter les obstacles et à cartographier à distance des endroits moins accessibles pour les humains.

Le commandant Musilova signe pour profiter d’un dernier jour sur Mars avec l’équipage Valoria 1 et la projection du film martien très appropriée de Die Hard.

Suivez Michaela Musilova sur Twitter @astro_Michaela. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.