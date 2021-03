Ce qui n’a pas pu arriver à Daniel Kaluuya aux Golden Globes 2021

Les Golden Globes 2021 se déroulent aux États-Unis malgré la pandémie de coronavirus. Cependant, la crise sanitaire est présente car la cérémonie est différente des précédentes. De nombreuses stars sont présentes à distance et doivent se connecter via Internet. Quoi Daniel Kaluuya, vainqueur du meilleur second rôle pour Judas et le Messie noir, qui a vécu un moment mal à l’aise parce que ce qui ne pouvait pas lui arriver est arrivé. Voir!

Le présentateur était Laura dern, qui a remis le premier prix du gala. Lorsqu’il a dit le nom du gagnant, le gagnant a semblé surpris et lorsqu’il a voulu parler, sa voix n’a pas été entendue. Quelques secondes plus tard, il a repris la communication et a exprimé son enthousiasme pour le prix.

Kaluuya a été victime d’un problème répété pendant la pandémie: il a oublié de réactiver son micro. Dans la vidéo, vous pouvez voir le désespoir de la star quand il se rend compte que sa voix ne sortait pas à l’antenne. Épingle de sûreté!