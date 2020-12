Ce qui manque à WhatsApp pour terminer «Snapchat» ou «TikTokizar»

Cette voie n’a pas de retour en arrière: WhatsApp c’est «Snapchatizing» et «TikTokeando», ce qui montre au passage que bientôt vous ne pourrez guère faire la distinction entre vos réseaux sociaux préférés.

le ressemblance de plus en plus raisonnable entre toutes les plateformes sociales C’était quelque chose qui avait été remarqué depuis longtemps, et c’est que dans cette industrie tout va si vite qu’il est presque normal que tous les acteurs partent. la pêche parmi les bonnes caractéristiques de ses rivaux pour continuer à grandir.

N’est pas étranger WhatsApp, ni le reste de «Le monde de Facebook», et c’est que ça donne le sentiment après avoir vu les tableaux comparatifs publiés par Axios il y a quelques jours, que tout leurs réseaux sociaux et leurs applications de communication et de messagerie sont « Snapchatizing » je « TikTokising » à une vitesse vertigineuse alors que ces nouveaux réseaux si appréciés des jeunes ouvrent la voie.

Facebook se déplace lentement, dans tous les cas, développant des nouvelles importantes dans WhatsApp telles que certains ‘Etat’ qui a adopté les histoires Instagram ou les filtres intégrés lors du partage de photos, mais je ne doute pas que toutes les plateformes se ressemblent de plus en plus compliquant leur différenciation et leur utilité spécifique dans certains cas.

Le miroir pour tous: Snapchat, TikTok et leur popularité parmi les plus jeunes

Le tableau général est assez décourageant à cet égard, et c’est que bien que toutes les plates-formes technologiques ils sont nés en se concentrant sur des foyers assez différents pour attirer les utilisateurs en se concentrant sur un public cible très spécifique, la vérité est qu’au fil du temps tous ont déjà des fonctionnalités similaires et ne diffèrent que par leur philosophie et leurs valeurs, dans son type d’utilisateur moyen et dans les cas d’utilisation que nous donnons à chaque plateforme.

Pour afficher un bouton, et ce pendant Twitter a intégré son ‘Flottes’ sous forme de messages éphémères de seulement 24 heures, une fonctionnalité similaire aux histoires de Snapchat pour «tweeters», de Snapchat lui-même, ils ont annoncé leur poussée aux nouvelles.

Ce n’est pas la seule chose que nous ayons vue ces derniers temps, car WhatsApp a exploré des messages qui s’autodétruisent en suivant ce concept d’histoires éphémères, et encore Snapchat nous a présenté ‘Projecteur’ Comme sa réponse aux vidéos TikTok, qui était un onglet vidéo dans son application qui distribue le contenu en fonction de la popularité et non de celui qui le crée.

Facebook a également lancé ‘Bobines’ pour Instagram, ou quel a été votre concurrence directe pour TikTok, et qu’Instagram est né il y a 10 ans en tant que une application de partage de photos par des artistes et des fans du monde du design.

Snapchat par exemple, il a été créé comme une application de messagerie privée pour discuter avec des amis et partager du contenu éphémère, mais aujourd’hui, il comprend déjà des jeux, des cartes et de nombreuses autres options pour interagir avec plus de personnes et développer d’autres relations.

La même chose arrive à Twitter, qui était quelque chose comme une plateforme pour partager des idées publiquement, mais maintenant, il vous permet de partager facilement des actualités, des images, des vidéos ou de l’audio en aidant les utilisateurs à discuter et à parler des événements actuels de bien d’autres façons.

Le cas curieux de WhatsApp et comment développer un service de messagerie

La section WhatsApp est sûrement la plus compliquée à étudier, et c’est que Facebook a payé un énorme 18 000 millions de dollars pour la base d’utilisateurs du service de messagerie instantanée le plus populaire globalement, qui est né strictement cela, un service de messagerie instantanée héritier de Messenger ou de Google Talk d’antan.

L’idée différenciante de WhatsApp était associez le numéro de téléphone mobile au compte de service, beaucoup plus simple et intuitif que les adresses email utilisées jusqu’alors, et s’intégrer aux agendas de nos smartphones pour faciliter la communication.

En tout cas, monétiser une application de ce type n’a pas été facile, et bien qu’ils aient commencé par facturer aux utilisateurs 1 euro par an, ils ont vite compris que le chemin n’était pas que parce que des options comme Telegram étaient totalement gratuites, intégrant plus d’options. C’est pourquoi peut-être le modèle WhatsApp a évolué pour ressembler de plus en plus à d’autres plateformes sociales.

Aujourd’hui WhatsApp a déjà des appels vidéo ou la possibilité de partager des contenus multimédias de toutes sortes, en plus de la ‘Etat’ comme vos propres services d’histoire et dernièrement aussi le messages qui s’autodétruisent embrassant les concepts de Snapchat.

Son éditeur vidéo dans le plus pur style TikTok, la fonctionnalité multi-appareils de Telegram, la possibilité d’acheter et de payer via le service de messagerie lui-même ou des options WhatsApp Business plus professionnelles dans le style le plus pur de Slack, Skype ou similaire sont sur le point d’être achevés.

WhatsApp finira par être une sorte de service de messagerie complet avec des options d’autres réseaux sociaux, et on pourrait même voir les demandes des utilisateurs aussi récurrentes que les chats secrets, l’édition des messages envoyés qui est également demandée à Twitter et même les réactions aux messages dans le style de Slack ou Teams, avec des émoticônes directes. Il y a beaucoup de demandes mais on sait déjà que Facebook avance à son rythme, très lentement … Ou depuis combien de temps attendez-vous le WhatsApp multi-appareils?

