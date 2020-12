Ce qui fait un bon équipage sur la lune – Rapport du commandant: jour lunaire 14

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission Sensoria M3 de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Le dernier dîner que l’équipage du Sensoria M3 a organisé en mission comprenait des salades fraîches, des galettes de haricots, du quinoa et des légumes, du pain de maïs, des nœuds à l’ail, de la sauce au curry et des brownies sans gluten gardés par le jouet «Cookie Chicken». (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Rapport du commandant de la mission Sensoria M3 au 14e jour de la mission lunaire HI-SEAS (17 décembre 2020)

Le moment est venu pour notre mission de se terminer. Ce soir, c’est notre dernière nuit ensemble sur la lune et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir tristes. Quelque chose d’aussi intense qu’une mission spatiale, même si ce n’est qu’une mission lunaire analogique, est difficile à digérer. Nous avons surmonté un certain nombre de défis au cours de notre mission, tels que les tempêtes de poussière, les évasions étroites avec des pannes de courant, un approvisionnement en eau limité et certains problèmes de santé. Certains membres d’équipage ont également connu des problèmes personnels liés à leur famille, à leurs amis et à leur situation professionnelle sur Terre. Néanmoins, il semble que ces problèmes n’étaient que des obstacles. Ils n’ont pas laissé de cicatrice sur les souvenirs que nous garderons de notre mission.

S’il y a une chose que je retire de cette mission, c’est l’environnement très agréable que nous nous sommes créé l’un pour l’autre. L’habitat HI-SEAS était notre maison, bureau, laboratoire, salle de sport et bien d’autres choses dans un dôme de 1 200 pieds carrés (110 mètres carrés). Nous ne pouvons y coexister en tant qu’équipe que si nous respectons les besoins de chacun, tolérons les habitudes étranges des gens et nous efforçons d’en faire un endroit agréable à vivre. Tous les équipages ne peuvent pas atteindre un équilibre harmonieux entre toutes ces nombreuses variables. Parfois, il y a des membres d’équipage qui se concentrent trop sur leurs recherches ou leurs projets artistiques et négligent d’investir du temps dans les liens avec l’équipage. Alternativement, j’avais des membres d’équipage qui voulaient passer tellement de temps avec les autres dans l’équipe qu’ils perturbaient finalement leur travail. J’ai également eu des membres d’équipage qui manquaient à leurs proches sur Terre de telle manière qu’ils ne pouvaient pas s’intégrer pleinement à l’équipage.

Le Dr Michaela Musilova collecte des échantillons pour la recherche en astrobiologie dans un tube de lave, dans le cadre d’une collaboration avec la NASA Goddard. (Crédit d’image: Epic Tours)

En relation: Le début de la mission lunaire Sensoria M3 est comme le jour de la marmotte – Rapport du commandant: jour lunaire 2

Je ne peux pas dire que j’ai trouvé la recette parfaite pour mettre en place un équipage et pour nous rapprocher pendant une mission. Cependant, il y a certainement des expériences personnelles et des traits de personnalité qui peuvent faire d’un membre d’équipage un atout majeur pour une mission spatiale analogique. Les principaux sont l’empathie et la communication ouverte au sein de l’équipe. Ce sont des compétences que les gens doivent généralement acquérir en travaillant avec les autres, en particulier dans des conditions stressantes. Il faut apprendre à se mettre à la place des autres et à donner aux gens le bénéfice du doute. Être ouvert avec les membres d’équipage nécessite également du tact et de la considération, car vous ne voulez rien dire qui puisse offenser et provoquer quelqu’un. La patience va de pair avec les valeurs clés qu’un membre d’équipage doit posséder pour réussir une mission spatiale.

Tous les membres de l’équipage du Sensoria M3 possédaient ces compétences nécessaires. Bien qu’il y ait eu des situations, de temps en temps, qui rendaient certains membres d’équipage un peu grognons, elles étaient toujours gérées de manière polie et délicate. Aucune voix ne s’est élevée pendant notre mission. Nous avons toujours discuté de toutes les questions en équipe et individuellement, si nécessaire. La plupart des problèmes sont devenus une plaisanterie interne pour l’équipage et nous les avons rapidement rejetés comme une affaire idiote. Je suis très fier de la façon dont chacun a géré tous nos problèmes et désaccords – ou plus précisément leur absence. Cette mission était assurément une conduite en douceur.

Un membre d’équipage du Sensoria M3 à l’extérieur de l’habitat HI-SEAS se penche sur la Voie lactée. (Crédit d’image: Epic TOurs)

En relation: Quand les traditions rassemblent l’équipage sur la lune – Rapport du commandant: jour lunaire 6

Notre dernier dîner sur la lune est en fait très représentatif de la qualité de notre mission. Je n’ai pas eu autant de salade fraîche en mission auparavant, surtout pas lors de notre dernière nuit. La directrice scientifique, Emily Seto, a pu récolter plusieurs bols de mélange de roquette astro et de laitue bébé encore grâce à notre système hydroponique LettuceGrow. Emily et l’ingénieur en chef Niko Blanks ont également préparé de savoureux nœuds à l’ail frais, tandis que la responsable de la communication scientifique, Gianna McLaren, a combiné nos restes dans des galettes juteuses aux haricots, au quinoa et aux légumes. Gianna a également préparé des brownies sans gluten et le vice-commandant James Ward a complété tout cela avec du pain de maïs. Notre jouet grinçant, Cookie Chicken, s’est alors assuré de «garder» ces friandises.

Ce festin était définitivement mémorable, car j’ai également expérimenté les derniers repas de mission composés uniquement de quinoa et de purée de pommes de terre. C’est ça. Je ne plaisante pas. La raison pour laquelle certains équipages ont des repas moins variés à la fin de leur mission est en partie qu’ils ne gèrent pas bien leurs approvisionnements en nourriture tout au long de la mission, ce qui leur laisse très peu de choses à cuisiner à la fin. Certains équipages sont également confrontés à des pénuries alimentaires, qui sont volontairement intégrées à une mission comme un défi supplémentaire. Il y a eu des équipes qui ont excellé dans la créativité malgré les limites des ingrédients, tandis que pour d’autres, les problèmes liés à l’alimentation sont ce qui les a séparés les uns des autres.

J’ai vraiment apprécié ce dernier souper que la plupart des membres de l’équipage ont préparé non seulement à cause de son goût délicieux, mais surtout à cause de la compagnie de mon équipage. Les blagues de papa étaient mélangées à des conversations sérieuses sur la politique sur Terre; Cookie Chicken a été pressé à l’infini, que ce soit à cause des mauvaises blagues ou à cause de la consommation de friandises; et j’ai continué à être sur une montagne russe de rires et de nostalgie en pensant que cela doit prendre fin. Le repas a été suivi du spectacle classique de vaisselle, interprété par l’officière des opérations d’Habitat Lea Smart Miller et moi-même. Nous mettons toujours des morceaux amusants de ma playlist « Vengabus », nous commençons à danser et la vaisselle se nettoie presque d’elle-même.

Des traînées d’étoiles et des étoiles filantes illuminent le ciel nocturne au-dessus de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: Epic Tours)

En relation: Éviter les problèmes digestifs fait partie des activités quotidiennes sur la lune de l’équipage du Sensoria M3 – Rapport du commandant: jour lunaire 6

Je suis très reconnaissant à l’équipage d’avoir été de si merveilleux membres de la famille de l’espace et d’avoir rendu cette mission aussi agréable qu’elle l’était. Je me souviendrai également avec tendresse de tous les projets que nous avons réalisés avec succès, tels que les expériences variées d’Emily, les tests de Lea et Niko sur les chemises intelligentes Hexoskin, l’écriture de Gianna, les marches nocturnes de l’astrophotographie de James et ma collection d’échantillons de grottes de lave d’astrobiologie en collaboration avec la NASA Goddard. Dans l’ensemble, nous avons accompli ce que nous espérions accomplir. Cependant, il y a toujours plus de recherches à faire sur la lune et sur Mars pour que les humains puissent s’y installer. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ma prochaine mission sur Mars, VALORIA I, en janvier 2021.

Le commandant Musilova signe un dernier match de fibre-pong et de discussions ringardes sur les films de science-fiction avec l’équipage. Ils me manqueront beaucoup et j’espère être à nouveau en mission spatiale avec eux.

Suivez Michaela Musilova sur Twitter @astro_Michaela. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.