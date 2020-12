Ce qui était autrefois le plus grand iceberg du monde est dans sa phase finale: divisé en quatre et sur le point de frapper une île

L’A-68a, l’iceberg colossal qui s’est séparé de l’Antarctique il y a trois ans, n’est plus aussi colossal. Depuis 2017, il dérive à travers l’Atlantique Sud, s’éloignant de plus en plus du pôle Sud. En l’état, il a également perdu du volume et a même commencé à se fracturer. Maintenant, menace de heurter la Géorgie du Sud, une île à peu près de la même taille que l’iceberg lui-même.





Grâce aux images satellites de l’ESA, nous avons pu suivre de près l’évolution de l’iceberg. L’A-68a s’est détaché de la banquise antarctique Larsen-C en juillet 2017. De nombreux icebergs se détachent chaque année, mais aucun n’est aussi gros que l’A-68a. Pendant trois ans, il a erré plus de 1000 kilomètres et il était prédit que les courants le porteraient vers une région plus chaude pour finir par fondre. Plus ou moins.

Comme indiqué par l’ESA il y a quelques jours, l’iceberg s’est divisé en quatre petits morceaux ces jours-ci. A-68a est maintenant accompagné par A-68e et A-68f. Si vous vous interrogez sur les A-68b et A-68c, ils étaient auparavant séparés de l’iceberg principal, tandis que l’A-68d était récemment à la traîne.

Les données de l’ESA estiment que l’iceberg, en plus de se fragmenter, perd environ 2,5 centimètres chaque jour. L’équipe de l’ESA a calculé que l’A-68 couvrait à l’origine environ 5 664 km2 avec une épaisseur moyenne de 232 m. Au cours de ses plus de trois ans à la dérive, il s’est séparé plus d’une fois. Le bloc principal (A-68a) ne mesure plus que 2 600 km2 environ.

Un (possible) affrontement avec la Géorgie du Sud

La fragmentation du gigantesque iceberg est bonne et pas si bonne en même temps. D’une part, il y a le fait qu’une telle masse de glace est perdue, en grande partie en raison de facteurs climatiques qui ont affecté l’Antarctique ces dernières années. D’un autre côté, cependant, il est dans une certaine mesure bon qu’il se fragmente et fond le plus tôt possible. Raison? Il peut frapper la Géorgie du Sud.

La Géorgie du Sud est une petite île britannique de l’Atlantique Sud et à mi-hauteur de l’A-68a. À son tour, c’est aussi l’une des plus grandes aires marines de conservation au monde. Si vous vous approchez trop près, vous pouvez vous échouer dans les eaux peu profondes autour de l’île. Et c’est un désastre pour la faune et la flore marines du lieu. Une telle masse de glace modifie la température et détruit les modes d’alimentation de toutes sortes d’êtres vivants dans la région.

Alors, est-ce bon pour lui de fondre? Oui, mais dès que possible et complètement. Au fur et à mesure que sa partie immergée fond, elle fond également et perd de sa profondeur. Ceci signifie que vous pouvez vous rapprocher encore plus de la côte de l’île et donc vous échouer plus près d’où vient le noyau de la faune et de la flore. De plus, tout au long de ce processus, il libère de l’eau douce qui modifie la salinité de l’océan dans cette zone.

L’ESA suit le chemin que les icebergs suivent dans la région depuis des décennies et, d’une certaine manière, la plupart du temps, ils ont fait le tour de l’île sans y être piégés. Cependant, il n’y a rien de certain à cet égard, au-delà du fait que tôt ou tard, l’A-68 et tous ses fragments vont fondre. Si elle détruit une partie de la Géorgie du Sud sur son passage, c’est quelque chose que nous devrons attendre de voir.

Via | Science en direct

Plus d’informations | CETTE

Image | Henry Páll Wulff