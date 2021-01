Ce qui était attendu: le marché européen recule de 23,7% en 2020

C’était attendu et c’est arrivé: le marché européen des voitures particulières neuves a chuté de 23,7% en 2020.

ACEA – European Builders ‘Association avait déjà prévenu, en juin, que le marché automobile européen pourrait chuter de 25% en 2020.

Les mesures de lutte contre la pandémie appliquées par les différents gouvernements, y compris les limitations imposées, ont eu un impact sans précédent sur la vente de voitures neuves dans l’Union européenne.

Marché automobile dans l’UE

L’ACEA va plus loin et affirme que 2020 a vu la plus forte baisse annuelle de la demande de voitures particulières neuves depuis qu’elle a commencé à enregistrer des volumes – 3086439 voitures particulières de moins ont été immatriculées par rapport à 2019.



Les 27 marchés de l’Union européenne ont enregistré des baisses à deux chiffres en 2020. Parmi les principaux pays constructeurs automobiles – et les plus gros acheteurs de voitures – l’Espagne a été le pays avec la baisse cumulée la plus prononcée (-32,2%).

Viennent ensuite l’Italie (-27,9%) et la France (-25,5%). L’Allemagne a également connu une forte baisse de -19,1% des inscriptions.

Quant aux marques automobiles, voici les 15 plus enregistrées au cours de l’année écoulée: