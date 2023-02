Ce qui est inclus dans le nouveau DLC Pokémon Scarlet et Purple

Pour célébrer le Pokémon Day 2023, Nintendo a annoncé deux nouvelles mises à jour pour »Pokémon écarlate » et »pokémon violet ». Lors de la diffusion en direct de Pokémon Presents, le contenu téléchargeable »The Hidden Treasure of Area Zero » a été dévoilé, qui sera divisé en deux parties : »The Turquoise Mask » et »The Indigo Disc ».

Ces nouveaux DLC seront étendus en deux parties qui introduiront une grande quantité de contenu dans le jeu de base, donnant aux joueurs la chance d’explorer Area Zero, un nouvel emplacement qui cache de mystérieux secrets. »Le Masque Turquoise » sera disponible à l’automne 2023, tandis que »Le Disque Indigo » arrivera en hiver.

La première partie du contenu téléchargeable verra notre personnage partir en voyage scolaire dans la région de Noroteo, où nous rencontrerons le nouveau Pokémon Ogerpon. Le DLC d’hiver nous permettra d’explorer la Blueberry Academy, en pouvant voir le mystérieux Pokémon Terapagos.

Comme il est d’usage dans le dernier DLC des jeux Pokémon, des Pokémon des générations précédentes seront ajoutés, élargissant encore le Paldea Pokédex. De plus, en pré-commandant le contenu téléchargeable suivant, les joueurs pourront avoir quatre nouveaux costumes pour chaque partie de l’extension.

Si vous achetez »Le trésor caché de la zone zéro » avant le 31 octobre 2023, vous recevrez un code pour recevoir un Hisui Zoroark spécial, qui ne peut pas être obtenu dans le jeu autrement. Ce Pokémon a le mouvement Extra Pay, ainsi que Terablast, Suppressed Spite et Scheming.

Les rumeurs concernant un nouveau DLC pour »Pokémon Scarlet » et »Pokémon Purple » ont commencé juste après la sortie du jeu. De nombreux fans ont réalisé qu’il y avait certains endroits sur la carte de Paldea qui pourraient servir de points chauds pour de futures extensions, où des symboles étranges ont été vus qui faisaient apparemment référence à la zone zéro récemment annoncée.

Bien qu’une date de sortie précise n’ait pas été révélée, The Pokémon Company a révélé que ces nouvelles extensions ajouteront plus de 230 Pokémon déjà connus dans les différentes zones introduites dans »The Hidden Treasure of Area Zero ».