Ce qui est arrivé à Songdo: la ville sud-coréenne qui promettait d’être l’avenir n’est pas encore deux décennies plus tard

Le gouvernement sud-coréen et l’International Business District ont envisagé au début des années 2000 de créer une alternative à la sursaturation de Séoul, la capitale du pays. C’est ainsi que le Songdo, une ville conçue de toutes pièces dans le but d’être intelligente, écologique, technologique et en général un exemple à suivre pour le reste de la Corée du Sud et le monde entier. Deux décennies plus tard, la promesse n’est toujours pas tenue. Dans Songdo, il y a encore plus de promesses que de projets tangibles.





Il y a trois ans, en 2017, nous avons vu Songdo se positionner comme l’une des villes du futur. Corée du Sud et entreprises privées ils y avaient investi plus de 35 milliards de dollars et il se démarque surtout par l’idée de ne pas avoir à utiliser de voiture, en plus de représenter jusqu’à 40% de sa surface verte. Cependant, il était encore trop tôt pour dire que c’était l’avenir des villes.

La ville techno-éco-utopique

Vivant à Songdo, à environ 40 km de Séoul surpeuplé et chaotique, ça devrait être le paradis. Il n’y a pas de voitures, c’est une ville «intelligente» où même les ordures sont recyclées sans avoir besoin de camions poubelles et elle est extrêmement spacieuse. Pour l’avoir, la ville a jusqu’à la majorité des foyers connectés pour les contrôler à distance, soit un contrôle absolu de la consommation d’électricité et de la comparaison avec le reste des logements du bâtiment.

Vers 2018, il y avait environ 70000 résidents tel que collecté par SCMP. Il y a aussi des voitures bien qu’elle ait été promue comme une ville sans voitures. La grande différence avec le reste des villes est la façon dont le trafic est organisé ici. Avec une ville entièrement surveillée et pleine de capteurs, le système est capable d’avertir chaque habitant du moment où il doit partir afin qu’aucun embouteillage ne se produise ou s’il y a des problèmes qui allongent l’itinéraire. En fait, il laisse même l’ascenseur prêt lorsqu’il détecte que la voiture d’un résident arrive dans son immeuble.

La ville techno-éco-utopique n’a cependant pas été peuplée comme prévu. Sur les quelque 300 000 habitants attendus, il n’y a que ces 70 000 habitants. Les choses ne se passent pas exactement comme les organisations s’y attendaient. Avec une grande partie de la ville déjà construite et des milliards de dollars investis, Songdo a un plus gros problème: les gens n’y vivent pas.

Est un système qui se nourrit: le manque d’habitants entraîne l’absence d’entreprises, de services et d’industries; L’absence d’entreprises, de services et d’industries entraîne le manque d’habitants. Et pourtant, c’était la ville parfaite sur papier.

Un (futur) pôle de recherche en biotechnologie

La détermination de la Corée du Sud à en faire la ville du futur, malgré tout, ne s’arrête pas. Précisément en novembre 2020, le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, a exprimé son idée de la ville intelligente. Ils indiquent dans The Korea Herald que le plan est faire de la Corée du Sud un leader de l’industrie biologique. Pour cela Songdon jouera un rôle important, ce sera un cluster de biotechnologie. En d’autres termes, ils veulent que les grandes entreprises de recherche et développement en biotechnologie soient implantées dans la ville.

Le plan n’est pas seulement un plan, mais il a commencé à être mis en œuvre. Samsung Biologics et Celltrion ont annoncé un investissement de plus de 1500 millions de dollars dans leurs nouveaux bureaux et laboratoires à Songdo. Un chiffre que le gouvernement lui-même espère également investir dans l’industrie du biosalud en 2021.

Comme ils l’expliquent, il existe actuellement plus de 60 entreprises liées à la biotechnologie à Songdo. Ces organisations fournissent environ 7 000 emplois dans la ville, soit un dixième de sa population. Avec les impulsions économiques et sociales du gouvernement, ils prévoient d’avoir environ 47 000 travailleurs dans cette industrie d’ici cinq ans.

Une orientation claire pour la ville pourrait aider pour enfin cesser d’être une ville fantôme et prendre vie comme il était proposé depuis le début. Dans tous les cas, il faudra attendre encore quelques années pour voir si les investissements se réalisent réellement et si, surtout, la ville est remplie d’habitants comme prévu il y a plus d’une décennie alors que l’ensemble (intelligent, technologique et écologique) était encore en construction. Infrastructure.

Songdo, pour l’instant, reste plus prometteur que réalité.