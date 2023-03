Ce qui arrive en mars 2023 à Star +

Étoile+ C’est, de loin, l’une des plateformes les plus choisies par les utilisateurs. Les fans de films et de séries sont ravis de son catalogue et donc, comme chaque mois, la plateforme a décidé de nous surprendre avec des nouveautés en mars. Ouais! Pour le troisième mois de l’année, il a déjà de nouvelles productions. Connaissez-les.

Premières de mars sur Star +

Série:

La folle histoire du monde – partie 2 :

Date de sortie: 6 mars

Synopsis officiel : Mettant en vedette Mel Brooks, Wanda Sykes, Nick Kroll et Ike Barinholtz, cette comédie est la suite du film de Mel Brooks de 1981, « La folle histoire du monde », et raconte les différentes périodes de l’histoire humaine à travers divers sketchs comiques avec une star- distribution cloutée comprenant Pamela Adlon, Quinta Brunson, Danny DeVito, David Duchovny, Ayo Edebiri, Kumail Nanjiani, Seth Rogen, Sarah Silverman, Taika Waititi et Tyler James Williams.

Le cri des papillons :

Date de sortie: 8 mars

Synopsis officiel : C’est un drame historique inspiré d’événements réels, dépeignant avec rigueur la vie d’une île dominée par le régime tyrannique du dictateur Rafael Leónidas Trujillo, alias « El Chivo », qui a gouverné la République dominicaine de 1930 jusqu’à son assassinat en 1961. Avec ces événements Contexte historique, l’histoire se concentre sur l’amitié entre la jeune immigrée espagnole Arantxa Oyamburu et Minerva Mirabal, une militante politique dominicaine bien connue qui, avec ses sœurs, a reçu le surnom de « Las Mariposas », devenant une légende latino-américaine par confrontation Trujillo et contribuer à la fin brutale du féroce dictateur. La série raconte le lien entre les deux jeunes et courageuses femmes, dont les rencontres et les désaccords pendant plus de deux décennies ont été marqués par les événements brutaux entourant la dictature de Trujillo.

La fille invisible :

Date de sortie: 22 mars

Synopsis officiel : La série mettant en vedette Daniel Grao et l’actrice nominée pour le prix Goya de la meilleure nouvelle actrice, Zoe Stein, raconte l’histoire d’un père et de sa fille qui sont ou sont impliqués dans l’enquête sur le meurtre d’un adolescent lors des festivités estivales de Cárdena , une ville paisible d’Andalousie, qui sera le décor étouffant dans lequel tous les habitants de la ville sont suspects.

Ringo, gloire et mort :

Date de sortie: 24 mars

Synopsis officiel : Avec un ton épique et dramatique, des touches d’humour et d’ironie, la série trace deux lignes temporelles parallèles. D’une part, l’histoire se concentre sur les trois derniers mois de la vie du boxeur argentin Ringo Bonavena pour révéler le déclin d’une célébrité qui veut se réinventer. Et d’autre part, l’histoire retrace les étapes de la vie de Ringo de manière chronologique, depuis ses humbles origines et son arrivée dans la boxe amateur, jusqu’à son ascension fulgurante, ses débuts au Madison Square Garden de New York, et sa consécration en tant que champion d’Argentine. . Avec une esthétique moderne et impressionnante, la série explique également le succès économique de Bonavena et l’aura magnétique de son caractère public, qui l’a amené à enregistrer des albums et à jouer au théâtre et à la télévision.

Sorti de prison :

Date de sortie: 29 mars

Synopsis officiel : « Out of Prison » est la nouvelle série exclusive mettant en vedette et produite par Kerry Washington et Delroy Lindo. Inspirée de la vie de sa créatrice Tracy McMillan, « Out of Prison » est une comédie qui suit une mère célibataire désordonnée mais perfectionniste et thérapeute relationnelle dont la vie est bouleversée lorsque son père sort de prison et emménage avec elle et elle. fils adolescent.

Parenté, secrets et racines :

Date de sortie: 29 mars

Synopsis officiel : « Kindred : Secrets and Roots » tourne autour de Dana James (Mallori Johnson), une jeune écrivaine afro-américaine en herbe qui rompt ses obligations familiales et déménage à Los Angeles, déterminée à revendiquer son droit à un avenir qui lui ressemble pour la première fois. le tien Mais avant de pouvoir s’installer dans sa nouvelle maison, elle est violemment balayée dans le temps et émerge dans une plantation du XIXe siècle, un lieu intimement lié à elle et à sa famille. Une liaison avec quelqu’un en dehors de sa communauté mêle son passé à son présent, et le temps presse alors qu’elle lutte pour faire face à des secrets qu’elle ne savait pas couler dans ses veines dans cette exploration des liens qui les unissent.

Film :

L’adjoint :

Date de sortie: 1 mars

Synopsis officiel : « El asistente » suit l’histoire de Miguel (Rodrigo Noya), un jeune homme de 22 ans qui est abandonné par sa petite amie lors de leur nuit de noces ; et Jimmy (Luis Cao), un rocker excentrique avec des problèmes de stabilité émotionnelle. Ne se connaissant toujours pas, tous deux décident de se suicider, cependant, leurs plans changent lorsqu’une situation inattendue fait que leurs chemins se croisent. À partir de ce moment, un lien est généré entre les deux dans lequel Jimmy sent que Miguel est son ange gardien, et ensemble ils se lancent dans un voyage plein d’aventures, à la recherche d’un moine qui vit dans les montagnes pour panser ses blessures et trouver votre vrai chemin.

La méthode Tangalanga :

Date de sortie: 8 mars

Synopsis officiel : Se déroulant à Buenos Aires en 1962, cette comédie se concentre sur le moment où la vie de Jorge Rizzi (Martín Piroyansky), un employé d’entreprise timide, prend un tournant lorsqu’il participe à une séance d’hypnose qui le libère de ses inhibitions. Cette expérience met au jour son alter ego sauvage et séducteur : le Docteur Tangalanga. Dans un premier temps, il utilise ses nouveaux pouvoirs pour remonter le moral de Sixto (Alan Sabbagh), un ami convalescent, et conquérir Clara (Julieta Zylberberg), la réceptionniste du sanatorium où il est hospitalisé, par téléphone, mais le manque de contrôle n’est pas longtemps à venir.

L’étrangleur de Boston

Date de sortie: le 17 mars

Synopsis officiel : « The Boston Strangler » suit Loretta McLaughlin (Keira Knightley), journaliste pour le journal américain Record, qui devient la première journaliste à lier les meurtres de Boston Strangler. Alors que le mystérieux tueur fait de plus en plus de victimes, Loretta tente de poursuivre son enquête avec son collègue et confident Jean Cole (Carrie Coon), mais le duo est gêné par le sexisme de l’époque. Néanmoins, McLaughlin et Cole continuent courageusement, risquant leur propre vie dans leur quête pour découvrir la vérité.

