Ce qui a inspiré George Lucas pour créer la saga Indiana Jones

L’histoire du légendaire chasseur de trésors a commencé avec » Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue » en 1981, étant un grand succès pour les téléspectateurs et les critiques en raison des séquences d’action passionnantes et dynamiques montrées dans le film. Depuis Indiana Jones est devenu une référence dans le monde du cinéma, étant une autre success story pour Georges LucasEn plus de Star Wars.

Le principal succès du film est dû à la réalisation de Steven Spielbergqui montrait des scènes bien conçues et imaginatives, bien qu’avec un rythme rapide et des scènes qui simulaient l’intérieur des environnements explorés par Indiana Jones, étant un film qui ne ressemblait à rien dans le cinéma de l’époque.

L’histoire créée par Lucas est née de son amour pour divers films d’aventure et d’action, tels que les films « Zorro » ou l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, « La terreur des espions ». Avec Spielberg qui était un grand ami proche, tous deux étaient chargés de développer cette nouvelle histoire, influençant énormément l’amour pour les films de Alan Ladd Oui Charlton Heston.

L’influence visuelle la plus évidente de ces influences se présente sous la forme de vêtements et d’armes d’Indiana Jones. Le chapeau, la veste en cuir, le pantalon kaki, le fouet et le revolver reconnaissables proviennent des films d’aventures exotiques réalisés des décennies avant Les aventuriers de l’arche perdue. Maintenant, ce que nous appelons le « look d’Indiana Jones » était quelque chose qui était cimenté dans l’esprit des jeunes Spielberg et Lucas comme le look d’un aventurier archétypal.

Cet aspect est le plus évident dans le film d’aventure d’origine chinoise de 1943, où la star Alan Ladd joue un aventurier opportuniste nommé Jones. Jones s’est non seulement avéré porter le même nom qu’Indy, mais portait également une tenue identique à celle d’Indy. Harrison Fordayant la veste en cuir classique et le célèbre chapeau fedora.

Le costumier Deborah Nadoolman Landis, a précédemment déclaré que le premier film » Indiana Jones » était principalement basé sur le film » Le secret des Incas », où l’acteur Charlton Heston jouait Harry Steel, un personnage identique à Indy. Selon Landis, Les aventuriers de l’arche perdue était une reprise « plan pour plan » du film de Heston, et elle et l’équipe de production ont regardé le film « plusieurs fois » pour s’inspirer.

Qu’il s’agisse d’un plagiat ou d’un hommage à leurs films préférés, il est indéniable que Spielberg et Lucas ont refait ces derniers avec un dynamisme et une énergie donnant un nouveau ton aux histoires d’aventuriers, ravissant les jeunes cinéphiles et faisant d’Indiana Jones le classique du cinéma d’aujourd’hui.