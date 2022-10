Ce qui a convaincu Naomi Watts et Jennifer Coolidge de prendre le poste de « Vigilante »

« Vigilant” est une nouvelle série qui a été ajoutée à la catalogue netflix et probablement l’aspect le plus effrayant est que c’est basé sur la vraie vie. Récemment, les protagonistes, Naomi Watts et Jennifer Coolidge, ont avoué ce qui les avait amenées à faire partie de ce projet.

La la série était Réalisé parRyan Murphy et Ian Brennan. Producteurs et scénaristes s’imposent à la télévision grâce à d’innombrables programmes très apprécié du public.

Certains d’entre eux ont été « Glee », « Scream Queen » et l’histoire récente du tueur en série « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer”.

De plus, Ryan Murphy a également été l’esprit derrièrehistoire d’horreur américaine», « Pose »parmi d’autres titres populaires qui portent une marque cinématographique représentative du cinéaste américain.

« Watchman » a un casting de premier ordreavec des personnalités comme Bobby Canavale, Margo Martindale, Naomi Watts et Jennifer Coolidge.

POURQUOI NAOMI WATTS A-T-ELLE ACCEPTÉ DE FAIRE PARTIE DE « VIGILANTE » ?

Naomi Watts a avoué que la principale raison pour laquelle elle a accepté faire partie de « Vigilante » était dû à l’un de ses créateurs : Ryan Murphy. Dans une interview avec Collisionneurl’actrice de « L’impossible » a assuré qu’elle faisait tellement confiance au producteur qu’elle savait que n’importe laquelle de ses séries serait intéressante.

« Quand Ryan Murphy appelle, c’est une bonne journée. C’est un bon moment, peu importe pourquoi tu appelles. J’espère que si vous êtes un acteur, il vous appelle avec une offre, et en effet il l’a été.», a expliqué l’interprète de 54 ans

Une fois qu’il s’est familiarisé avec l’histoire sur laquelle « Vigilante » est basé, Watts savait que c’était un récit intéressant qui se connecterait avec le public.

« Je l’ai trouvé profondément captivant et j’ai imaginé à quel point le public pourrait s’accrocher à une belle histoire. N’importe qui pourrait se retrouver dans cette même situation, et ce serait assez intimidant et troublant.« , il ajouta.

Jennifer Coolidge, Naomi Watts et Bobby Cannavale dans la série « Vigilante » (Photo : Netflix)

POURQUOI JENNIFER COOLIDGE A-T-ELLE VOULU PARTICIPER À « VIGILANTE » ?

Pour sa part, Jennifer Coolidge a également été fortement influencée par l’équipe qui faisait partie de la série.. Bien que la participation de Ryan Murphy ait été « passionnant« , en réalité C’est Naomi Watts qui l’a convaincue.

« Alors bien sûr j’ai découvert que naomi watts était dedans, et cela vous aide vraiment à souhaiter avoir ce travail. J’ai découvert que mon personnage aurait beaucoup de scènes avec elle», a expliqué l’actrice emblématique qui a donné vie à Paulette Bonafonte dans « Legally Blonde ».

De plus, il était motivé par le fait que relever un nouveau défi devant les caméras. Pour elle, les productions de suspense et d’horreur ont une magie particulière, car il n’est pas facile de se mettre sous la peau du public de cette manière.

« je me sens en quelque sorte il y a tellement d’histoires effrayantes là-bas que quand j’ai peur, je me rends compte que quelque chose d’aussi expert se passe», a-t-il expliqué à Collider. « Même si vous connaissez déjà l’histoire, mais que vous la regardez et que vous vous dites « Oh mon Dieu, ça me met tellement mal à l’aise » Ce sont les histoires que je n’oublie pas. Ce sont les films que je n’oublie pas. On ne m’a jamais demandé d’en faire un auparavant”.

BANDE-ANNONCE « VEILLEUR »