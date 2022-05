Ce que vous ne saviez pas sur Benedict Cumberbatch : il a survécu à un enlèvement en Afrique du Sud

célébrités

Benedict Cumberbatch est l’un des acteurs les plus connus d’Hollywood, mais bien avant qu’il ne devienne une star mondiale, il a été kidnappé et cela a complètement changé sa vie. Connaître tous les détails.

© GettyBenedict Cumberbatch

Actuellement Benedict Cumberbatch Il est l’un des acteurs les plus connus au monde. Son succès à Hollywood a été obtenu grâce à l’effort et, bien sûr, au talent. Eh bien, l’artiste brille dans tous les projets dans lesquels il propose au point qu’il est dans le meilleur moment de sa carrière. L’exemple clair de cela est la récente nomination aux Oscars pour son rôle principal dans Le pouvoir du chien.

De même, la semaine dernière, il a captivé l’attention de tous les fans de merveille encore une fois grâce à la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie. dans ce film Benedict Cumberbatch se remet dans la peau de Stephen Strange faire face aux conséquences de ce qui s’est passé Spider-Man : Pas de retour à la maison. Et, avec cela, l’acteur est à nouveau sous les projecteurs grâce à la croissance abyssale que connaît sa carrière.

Cependant, il faut noter que, d’après ce que raconte Cumberbatch, avant d’être la star mondiale qu’il est aujourd’hui, il a vécu une situation qui a complètement changé sa vie. Dans une interview, l’interprète a avoué que, lors d’un voyage de travail en Afrique du Sud en 2004, il avait été kidnappé. Benoît s’est rendu dans le pays susmentionné pour tourner Jusqu’aux confins de la Terre, une minisérie pour la BBCdans lequel il a joué bien avant la sortie de sherlockun rôle pour lequel il est devenu célèbre dans le monde entier.

« Nous nous sommes arrêtés et sommes sortis de la brousse, ces gars sont venus et nous ont jetés dans la voiture, ont quitté la route en courant et ont saccagé la voiture… Il y avait des preuves d’une arme à feu mais je ne me suis pas retourné pour le voir parce que j’étais ‘ t hors de la voiture à ce moment», a-t-il commencé à expliquer. Plus tard, il a ajouté : «Puis ils m’ont mis dans le coffre de la voiture et à un moment ils ont attaché mes lacets à mes poignets. En fin de compte, ils nous ont laissés tranquilles une fois que nous leur avons donné les cartes et l’argent. Mais en raison de la nécessité d’apporter la carte à un guichet automatique, le détournement a duré deux heures et demie.”.

Sans aucun doute, c’est une expérience qui a complètement changé sa vie. De plus, selon ce qu’il a avoué, bien qu’ils n’aient pas subi de lésions corporelles, lui et ses co-stars de l’époque ont été choqués par ce qu’ils ont vécu. Par conséquent, une fois de retour à Londres, il a décidé que sa vie n’était pas normale au point qu’il a changé de perspective et a commencé à chercher de nouvelles choses.

