Ce que vous n’avez pas vu dans la bande annonce de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Au cours de la nuit de lundi, de nombreuses âmes ont calmé leur anxiété lorsque la bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, après des mois sans nouvelles importantes. On y a vu Tom Holland reprendre le rôle principal, mais cette fois accompagné de Benedict Cumberbatch, qui sera important dans l’intrigue. En outre, nous avons le retour de méchants emblématiques et certains que vous n’aviez probablement pas réalisé.







La bande-annonce était très attendue par les fans du Univers cinématographique Marvel, car le film est prévu pour la première le 17 décembre, et jusqu’à hier soir, nous n’avions rien. Maintenant, avec ce qui a été vu, on peut imaginer comment les événements vont se dérouler, mais il y a des détails que la franchise préfère garder un mystère, comme certains ajouts importants.

Comme nous nous en souvenons dans Loin de la maison 2019, le film qui a clôturé la phase 3 du MCU, se termine par Mysterio révèle que Peter Parker est Spidey, nous voyons donc maintenant les conséquences de cette déclaration, puisqu’il est accusé d’avoir tué le méchant, qui se faisait passer pour un super-héros. C’est pour ça que Il se rend chez le docteur Strange pour tenter de renverser sa situation avec un sort, mais quelque chose ne va pas et une altération de l’espace-temps se déclenche, générant le multivers. Avant de faire son acte avec magie, le jeune homme est en prison, avec un avocat, qui sera Matt Murdock / Daredevil, selon Daniel RPK. C’est lui?

Une fois que tout devient incontrôlable, nous observons des événements dramatiques, mais avec leur sens. Dans un premier temps, un trou noir s’ouvre au milieu de la ville et puis nous voyons une flambée d’électricité, car c’est là que Jamie Foxx revient en tant qu’électro. Alors, qui apparaît dans un plan sombre est Lagarto, méchant principal de L’incroyable Spider-Man (2012). Enfin, avant les références claires à Bouffon Vert et Docteur Octopus, qui a lieu dans l’avance est Sandman, antagoniste de Spider-Man 3 (2007), laissant également un aperçu du nouveau costume noir et jaune de Peter. Regarde-les!

Ceux qui ont suivi toute l’actualité sauront que l’une des principales rumeurs du complot était l’apparition des Sinister Six, comme l’a rapporté l’informateur Daniel Richtman, donc il nous manquerait un membre. L’initié a précisé que le méchant principal de Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera le Bouffon Vert, pendant que les fans attendent Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais tout indique que l’entreprise fera le nécessaire pour continuer à les garder mystérieux, malgré le fait que leurs apparitions soient déjà connues.