Ce que vous devez savoir sur «  The Woman In The Window  » avant sa première

Alors que Netflix continue avec une série de premières sur sa plate-forme, la semaine prochaine, le film original tant attendu avec Amy Adams, ‘La femme en La fenêtre ‘.

Basé sur le roman à succès du même nom écrit par AJ Finn, « The Woman In The Window » suit Amy Adams, qui joue un psychologue agoraphobe chez elle alors qu’elle commence à être obsédée par ses nouveaux voisins et à résoudre un homicide brutal qu’elle regarde à travers sa fenêtre.

Adams sera accompagné d’un casting composé de Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Jennifer Jason Leigh, Mariah Bozeman, Fred Hechinger, Brian Tyree Henry, Jeanine Serralles, entre autres.

« The Woman In The Window » sortira sur la plate-forme Netflix le 14 mai.