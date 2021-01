Ce que vous devez savoir avant la première de ‘Wandavision’

Le prochain 15 janvier l’une des séries les plus attendues de ces derniers temps, produite par merveille, «Wandavision», qui atteindra Disney +.

«Wandavision» sera en charge de démarrer la quatrième phase du MCU, sous un format inspiré des sitcoms américaines des années 50 suivant Vision et Sorcière écarlate dans votre vie domestique.







Bien que les détails sur l’intrigue soient restés rares, nous vous dirons ce qui a été appris jusqu’à présent sur la prochaine série grâce aux multiples aperçus montrés par merveille et Disney.

«Wandavision» aura lieu après les événements de ‘Avengers: Fin de partie’, bien que l’on ne sache pas depuis combien de temps Wanda il a été envoyé dans le passé dans la dernière partie de la bande. On ne sait pas non plus en quelle année il sera situé sur la chronologie de la MCU.







Avant de ‘Fin du jeu’, la plupart des films de merveille ont été localisés au cours de l’année de leur libération, sauf ‘Capitaine Amérique’ et «Capitaine Marvel», cependant, ‘Fin du jeu’ a surpris le public en se plaçant cinq ans dans le futur, pour avoir lieu au 2023. Oui «Wandavision» reprend ce qui précède, alors la série doit être située dans le 2023 ou 2024, bien que les aperçus montrent son retour au milieu de la 20e siècle.

L’exécutif de Studios Marvel, Kevin Feige, a également confirmé que «Wandavision», « Cédera la place au film de ‘Doctor Strange et le multivers de la folie’ qui sera présenté en première 2022. Donc le nouveau spectacle sur Wanda et Vision devrait se produire entre ‘Fin du jeu’ et «Docteur Strange».

Un mystère que la série devrait également résoudre est de savoir comment elle a survécu Vision à Thanos. Pour le moment, les théories indiquent que Wanda aurait utilisé ses pouvoirs pour apporter Vision revenir à la vie ou a créé ses pouvoirs pour créer une fausse réalité où son partenaire est vivant.

L’esthétique de la série est quelque chose qui a également suscité des attentes parmi les fans de merveille, car il s’inspirera des sitcoms américaines des années 50, en s’inspirant directement d’émissions comme ‘J’aime lucy’. Certaines théories indiquent également que l’esthétique en noir et blanc serait liée à l’intrigue et que peut-être le changement de genre et de ton de la série est-il lié au fait que les pouvoirs de Wanda sont inspirés par le fait d’avoir grandi en regardant la télévision.

D’autre part, l’exécutif de merveille, Kevin Feige a également révélé que les non-adeptes du MCU pourrait profiter «Wandavision» sans aucune connaissance préalable des autres bandes. Quelque chose de similaire à ce qu’il a déclaré en son temps Jon Favreau avant de libérer «The Mandalorian».

Cependant, si quelqu’un qui veut regarder la série cherche à se familiariser un peu avec Wanda et Vision, il y a quatre films que vous pouvez regarder avant la première de la série: ‘Avengers: l’ère d’Ultron’ qui introduit Wanda et Vision de la franchise. ‘Captain America: guerre civile’, où se déroule leur relation et les bandes, ‘Avengers: Infinity Wars’ et ‘Avengers: Fin de partie’, qui montrent la tragédie de la mort de Vision et la réaction à sa perte de Wanda.