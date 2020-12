Ce que vous devez savoir avant d’acheter un chargeur sans fil

L’achat d’un chargeur sans fil a ses particularités, ne les négligez pas.

Le chargeur est un élément essentiel de notre smartphone, mais aussi l’un des plus exposés. Son utilisation quotidienne et parfois son stockage à la hâte en pliant mal le cordon peut le faire devenir se détériorer facilement. Par conséquent, il n’est pas étrange ou ne se sent pas complètement mal si vous devez le renouveler à plusieurs reprises.

Une autre option intéressante est que, si votre smartphone a une compatibilité de charge sans fil, vous devriez opter pour un chargeur de ce type. Ici, son utilisation étant moins répandue, vous aurez probablement besoin d’un peu d’aide. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner quelques astuces pour trouvez le bon chargeur.

Chargeur sans fil: que dois-je regarder

L’une des premières choses à vérifier est le entrée de câble. La plupart des téléphones Android utilisent déjà le type universel C et c’est pour une raison, alors assurez-vous que votre prochain chargeur sans fil l’a également. Cela peut paraître basique mais nous vous assurons que vous ne voudrez pas recevoir (et ce ne serait pas si étrange) un chargeur avec une entrée différente, comme le microUSB, qui, à cause de cela, vous ne pourrez pas en tirer le meilleur parti.

L’importance du cordon d’alimentation du chargeur sans fil influence directement la vitesse de charge. Il est présumé que s’il inclut l’entrée USB-C, il sera presque certainement compatible avec Livraison de puissance (pas toujours comme ça, alors vérifiez ça aussi) qui fournira une charge sans fil plus rapide*

Faites attention au profil de charge

Les pouvoirs des chargeurs ne sont pas toujours ce qu’ils disent et ont une explication. Les entreprises de fabrication utilisent différents profils de charge sans fil au-delà des bases, donc même s’il dit qu’il a une puissance de 15W, il n’a pas à se recharger à cette vitesse. Les chargeurs doivent inclure un tableau de charge comme celui-ci:

5W QI: C’est le profil de base et a une compatibilité universelle. Même si votre téléphone n’a pas de charge rapide, il devrait toujours pouvoir prendre en charge une charge de 5 W s’il peut être chargé sans fil.

C’est le profil de base et a une compatibilité universelle. Même si votre téléphone n’a pas de charge rapide, il devrait toujours pouvoir prendre en charge une charge de 5 W s’il peut être chargé sans fil. 10 W Qi: Ce profil de charge fait référence à la charge de 10 W de la plupart des mobiles. C’est la norme.

Ce profil de charge fait référence à la charge de 10 W de la plupart des mobiles. C’est la norme. 15 W EPP: C’est le profil de puissance étendu et une norme, bien que peu de téléphones l’utilisent pour le moment. Parmi ceux qui sont LG, Google Pixel 5 et OnePlus 8 Pro.

C’est le profil de puissance étendu et une norme, bien que peu de téléphones l’utilisent pour le moment. Parmi ceux qui sont LG, Google Pixel 5 et OnePlus 8 Pro. Samsung 10W: C’est la technologie la plus populaire de Samsung (Samsung Fast Charge 1.0) et aussi celle de nombreux chargeurs sans fil, c’est donc précisément la norme à laquelle se réfèrent les chargeurs promettant une charge de 10 W.

C’est la technologie la plus populaire de Samsung (Samsung Fast Charge 1.0) et aussi celle de nombreux chargeurs sans fil, c’est donc précisément la norme à laquelle se réfèrent les chargeurs promettant une charge de 10 W. Samsung 15W: Il s’agit de la propre technologie de Samsung dans les nouveaux appareils (Samsung Fast Charge Wireless 2.0) et de la norme utilisée par les séries Note 10, Note 20 et S20 pour le moment.

Il s’agit de la propre technologie de Samsung dans les nouveaux appareils (Samsung Fast Charge Wireless 2.0) et de la norme utilisée par les séries Note 10, Note 20 et S20 pour le moment. Apple 7,5 W: C’est la vitesse de chargement des anciens iPhones, c’est donc une norme de charge que presque tous les chargeurs sans fil offriront.

C’est la vitesse de chargement des anciens iPhones, c’est donc une norme de charge que presque tous les chargeurs sans fil offriront. MagSafe 12-15 W: C’est le nouveau standard Apple fourni avec l’iPhone 12. Il délivre 12W lorsqu’il est utilisé avec un chargeur 15-18W, et délivrera 15W lorsque la puissance de 20W ou plus est fournie.

Par conséquent, après avoir analysé les profils de charge, en fonction du type d’appareil dont vous disposez, vous devez choisir l’un ou l’autre. Si vous ne possédez pas spécifiquement un Samsung ou un iPhone (dont nous avons déjà mentionné les particularités) et que votre smartphone est relativement nouveau, vous devriez très probablement recourir aux EPI.

