Ce que Rebecca Luker m’a appris à laisser un héritage à Broadway et dans la vie

La légende de Broadway Rebecca Luker est décédée le mercredi 23 décembre. Elle est connue pour avoir joué dans des classiques de Broadway comme Le fantôme de l’opéra, le jardin secret, le son de la musique, et plus.

Rebecca Luker avait 59 ans et est née le 17 avril 1961, faisant d’elle une Bélier.

Elle était originaire d’Helena, en Alabama, mais est décédée à Manhattan aux prises avec une sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de SLA et de maladie de Lou Gehrig.

Luker était une force avec laquelle il fallait compter, et elle m’a appris de nombreuses leçons sur la façon de laisser un héritage à Broadway et dans la vie.

Le nom de Luker est synonyme de Broadway, car elle a joué dans de nombreuses productions et était une légende dans la communauté théâtrale. Continuez à lire pour découvrir tout ce qu’elle a eu un impact énorme sur le théâtre et sur le monde.

Rebecca Luker a eu une belle carrière à Broadway.

En 1988, elle fait ses débuts à Broadway dans Le fantôme de l’Opéra comme Christine. Puis en 1991, elle a créé le rôle de Lily dans Le jardin secret. Des années plus tard, elle était la star de Bateau d’exposition et Le son de la musique.

En 2000, Luker était dans la renaissance de L’homme de la musique et en 2003 a continué à jouer Claudia dans Neuf. En 2006, elle a créé le rôle de Winifred Banks dans Mary Poppins. Après, elle est apparue dans Rogers + Cendrillon de Hammerstein et enfin dans Maison amusante en 2016.

En outre, elle était une interprète de cabaret et a débuté son acte de cabaret solo appelé «Rebecca Luker Sings Jerome Kern» à 54 ci-dessous.

Luker a été nominée et a remporté des prix pour ses performances. Elle a reçu trois nominations aux Tony Awards pour ses rôles dans Bateau d’exposition, L’homme de la musique, et Mary Poppins. Elle a remporté un Bistro Award pour Feinstein’s au Regency (Solo Cabaret).

Le 9 février 2020, Rebecca Luker a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de SLA.

Elle a tweeté: «Bonjour les amis. J’ai des nouvelles difficiles. À la fin de l’année dernière, j’ai reçu un diagnostic de SLA. J’ai les meilleurs soins médicaux au monde et le plus grand soutien. Mon cher mari Danny a été un ange. Je vais guérir. En attendant, nous nous battons et allons de l’avant. Gardez-nous dans vos pensées. «

En juin, elle a organisé une prestation virtuelle pour la SLA intitulée «À la maison avec Rebecca Luker» afin qu’elle puisse encore chanter et se produire à ce moment-là.

En octobre, elle était dans un fauteuil roulant pendant quelques mois et n’avait «pas de diaphragme», de sorte qu’elle ne pouvait pas parler fort.

En avril 2020, le mari de Luker, Danny Burstein, a contracté le COVID-19 et a été hospitalisé à St.Luke’s à Manhattan jusqu’à ce qu’il guérisse. Juste avant, Burstein jouait dans Broadway’s Moulin Rouge! et beaucoup de ses membres de la distribution ont également eu COVID-19 avant la fin du spectacle.

Burstein a décidé de parler publiquement de son expérience et a expliqué:

«Je me remettais et Becca commençait juste son propre combat contre le virus.» Il a poursuivi: «Mais cela signifiait que je serais responsable de prendre soin de ma femme, qui souffre également de la SLA. Aucun travailleur de la santé sain d’esprit ne viendrait chez nous car nous souffrions tous les deux des séquelles du coronavirus .

Burstein a également expliqué les symptômes de Luker: «Elle ne peut pas se brosser les cheveux aujourd’hui. C’est nouveau. Elle a besoin de deux mains pour boire son médicament du matin. J’ai dû lui donner la dernière moitié de son repas hier soir. La plupart du temps, elle ne me laisse pas la nourrir et préfère manger moins que de me laisser l’aider. Je passe mes journées à aider, elle passe ses journées à se battre.

Il ajoute: «Tous les quelques jours, nous devons pleurer quelque chose d’autre qu’elle faisait si facilement. Et nous avons toujours de l’espoir. Elle est forte, mais cherche des réponses en voyant son corps lui faire défaut. Et pourtant, elle a de l’espoir. Je ne sais pas quoi ressentir. J’ai toujours été le plus pragmatique. Elle a toujours été si sûre. Je ne peux pas nier son espoir. J’en ai aussi. Mais je dois continuer à me préparer au pire. Et je déteste que je me prépare au pire. Mais nous espérons que nos espoirs se réaliseront. »

Luker est décédé peu après, le mercredi 23 décembre, dans un hôpital de Manhattan.

Rebecca Luker s’est mariée avec Danny Burstein en 2000. Juste avant de commencer leur relation, Luker était en rupture et Burnstein était en divorce avec Laura Toma.

Burstein explique:

«J’étais marié et père de deux enfants. Mon plus jeune fils venait de naître lorsque nous nous sommes rencontrés, et cet an et demi plus tard, mon ex-femme et moi nous sommes séparés. Ce fut une période triste, triste et terrible de ma vie.

Rebecca avait déjà vécu un divorce auparavant, donc elle savait exactement où j’étais et ce que je traversais. Nous avons juste commencé à traîner, et une chose en a conduit une autre. C’était facile parce que nous étions d’abord amis, et nous n’avions pas à passer par cette chose embarrassante de rencontres en nous demandant si nous nous aimions ou non. Nous nous aimions bien. Nous étions amis. »